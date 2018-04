Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Růst cen zatím neskončí, čekají analytici

AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

Benzin Natural 95 se prodával za průměrných 31,03 koruny za litr. Průměrná cena nafty stoupla na 30,03 koruny za litr. Nejdražší paliva zůstávají v Praze.

Praha - Pohonné hmoty v Česku v minulém týdnu opět zdražily, jejich průměrná cena tak vzrostla čtvrtý týden za sebou. Benzin Natural 95 se ve středu prodával za průměrných 31,03 koruny za litr, což bylo o 20 haléřů více než o týden dříve. Průměrná cena nafty od té doby stoupla o 16 haléřů na 30,03 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje. Podle analytiků bude růst cen benzinu i nafty ČR pokračovat i nadále.



"V uplynulém týdnu ceny benzinu i nafty v České republice zrychlily svůj růst a začaly se přibližovat svým ročním maximům. Očekáváme, že v následujícím týdnu ceny dále porostou. Tempo růstu cen pohonných hmot však již začne zpomalovat," řekl dnes hlavní ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček.

Průměrná cena k 18. dubnu (v korunách za litr):

Kraj Natural 95 Nafta celá ČR 31,03 30,03 Praha 31,84 30,86 Jihočeský 30,59 29,60 Jihomoravský 31,20 30,24 Karlovarský 30,76 29,66 Královéhradecký 30,68 29,67 Liberecký 30,83 29,75 Moravskoslezský 30,77 29,78 Olomoucký 31,08 30,12 Pardubický 30,86 29,81 Plzeňský 31,45 30,63 Středočeský 31,27 30,29 Ústecký 30,68 29,56 Vysočina 31,51 30,62 Zlínský 30,86 29,87

Zdroj: CCS

Podle analytika Finlordu Borise Tomčiaka je důvodem růstu cen zdražení ropy na nejvyšší úrovně od roku 2014. "Konflikt v Sýrii vytváří obavy z možného rozšíření do dalších oblastí Blízkého a Středního východu. Spekulanti proto zvýšily své nákupy ropy na rekordní úrovně," uvedl. Dodal, že do léta by se proto ceny pohonných hmot v Česku mohly zvednout až o 70 haléřů.



Nejdražší paliva zůstávají v Praze, kde motoristé za litr naturalu zaplatí průměrných 31,84 koruny a za naftu 30,86 koruny. Hranici 31 korun za litr překročila průměrná cena benzinu ještě v Jihomoravském, Olomouckém, Plzeňském s Středočeském kraji a na Vysočině. Stejně tak nafta je v těchto regionech nad 30 korunami za litr.



Naopak nejlevnější benzin natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde litr stojí v průměru shodně 30,59 koruny. Za naftu se platí nejméně v Ústeckém kraji, a to průměrně 29,56 koruny.

Video: Zákaz dieselů? Nepotřebuji výkon dvou autobusových motorů, abych dojel na nákup, říká Vojtíšek