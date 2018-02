Pito využije "opilé brýle". První nealkoholické pivo v Česku hlásí rostoucí oblibu

AKTUALIZOVÁNO před 21 hodinami

Pivovar Samson loni uvařil 7000 hektolitrů Pita, letos chce jeho výstav zvýšit v řádu procent. Stáčí ho v rakouském pivovaru Egger.

České Budějovice - Pivovar Samson z Českých Budějovic se chce s nealkoholickým pivem Pito zapojit do projektu Českého svazu pivovarů a sladoven Řídím, piju nealko pivo. Zvažuje, že využije takzvané opilé brýle, které simulují řidičům opilost.

Pivovar loni uvařil 7000 hektolitrů Pita, letos chce jeho výstav zvýšit v řádu procent. řekl to ředitel pivovaru Samson Daniel Dřevikovský.

Pito se zde vaří od 70. let 20. století, kdy v Československu vzrostl počet aut. Jde o první československé nealkoholické pivo. "Jako členové Českého svazu pivovarů a sladoven chceme podpořit jejich projekt Řídím, piju nealko pivo. Uvažujeme o využití jejich 'opilých brýlí', které simulují pocity a stav po požití alkoholu. Cílem je přesvědčit řidiče o nevhodnosti alkoholu za volantem," řekl ředitel.

Nealkoholické pivo nabízí i Budějovický Budvar, od roku 1992. Na trh ho dodává v lahvích, sudech i plechovkách. "Na celkové produkci pivovaru se nealkoholické pivo podílí asi 1,5 procenty. Zhruba třetinu objemu vyvážíme do 25 států, nejvíce na Slovensko a do Německa," řekl dnes mluvčí Budvaru Petr Samec.

Budvar v roce 2016 prodal 1,61 milionu hektolitrů piva a měl rekordní tržby 2,54 miliardy korun, hrubý zisk klesl téměř o čtyři procenta na 337,3 milionu korun. Výsledky za loňský rok zatím nezveřejnil.

Pito se prodává jen v ČR. V jižních Čechách má oproti jiným krajům silnější pozici. Samson stáčí Pito v rakouském pivovaru Egger, kam ho vozí v cisternách. Více než 95 procent loňského výstavu Pita stočil pivovar do lahví. Co do surovin si Dřevikovský myslí, že dosáhli vrcholu.

"Vaříme Pito z vynikající vody z artézského vrtu hlubokého 274 metrů, používáme vybraný žatecký chmel a nejkvalitnější český slad," řekl ředitel.

Příběh Pita je spojený s nárůstem počtu osobních aut v Československu začátkem 70. let. Pivovarníci kvůli tomu dostali za úkol vyrobit nealkoholické pivo. Experti z Jihočeských pivovarů v Českých Budějovicích vyvinuli nápoj Pito, který je zkratkou ze slov pivo a auto.

"Od počátku existence se Pito vyrábí v Pivovaru Samson metodou řízeného kvašení, kdy vzniká zanedbatelné množství alkoholu. V posledních letech se Pitu daří opět více pronikat do českých domácností a restaurací, čímž roste jeho obliba," řekl ČTK mediální zástupce pivovaru Pavel Orálek.

Pivovar Samson loni meziročně zvýšil tržby o 6,3 procenta na 89,1 milionu korun. Výstav v loňském roce vzrostl z 82.800 hektolitrů na 88.000 hektolitrů. Prodej piva se zvýšil především v Česku, kde Samson zaznamenal meziroční nárůst o 25 procent. Pivovar, jenž zaměstnává 71 lidí, patří do brazilsko-belgické skupiny AB InBev, která do něj od roku 2014 investovala zhruba 400 milionů korun.