Novým šéfem České pošty chce být 19 lidí. Vítěz bude znám do konce dubna

Praha - Do výběrového řízení na nového generálního ředitele České pošty se přihlásilo 19 uchazečů. Nástupce předchozího šéfa Martina Elkána by měl být znám do konce dubna. Česká pošta to oznámila na twitteru bez dalších podrobností.

"Do 9. dubna bylo možné podávat přihlášky do výběrového řízení na generálního ředitele České pošty. Do tohoto termínu bylo ministerstvu vnitra doručeno 19 obálek. Jména uchazečů sdělíme po ukončení výběrového řízení," řekla Klára Pěknicová z oddělení komunikace ministerstva vnitra, které tendr jako zřizovatel pošty vypsalo.

Uchazeč o post šéfa největšího zaměstnavatele v zemi musí být vysokoškolák s českým občanstvím, musí mít tři roky praxe ve vrcholovém výkonném managementu státem vlastněné firmy a minimálně pět let praxe ve statutárních orgánech nebo vedení jiné obchodní korporace. Musí také umět anglicky a měl by mít prověrku pro přístup k utajovaným informacím stupně "důvěrné".

Podle dnešních Lidových novin se do tendru přihlásili například bývalý vrchní ředitel financí České pošty Martin Horák, dřívější šéf ICT na poště Tomáš Ječný nebo současný ředitel divize Rozvoj a strategie Ondřej Škorpil.

Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (za ANO) Elkána odvolal ke konci února, protože podle něho neměl vizi dalšího směřování firmy.

"Česká pošta by měla mimo jiné zrychlit projekt Pošta Partner, zmodernizovat třídicí uzly či balíková centra, zkvalitnit IT infrastrukturu a zaměřit se více na portfolio služeb, které přinášejí finanční efekty," řekl Metnar. Dočasně poštu vede ředitel divize poštovní provoz a logistika Vít Bukvic.

Česká pošta spravuje 3200 poboček, což představuje jednu z nejhustších sítí v Evropě. Podnik zaměstnává zhruba 30 000 zaměstnanců a v roce 2017 mu klesl zisk o polovinu na 110 milionů korun.