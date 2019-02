Německý Nextbike se spojil s Olpranem. V Ostravě a Prostějově nabídnou sdílená kola

Na tuzemský trh sdílení jízdních kol vstoupila společnost Nextbike, která patří mezi největší poskytovatele bikesharingu v Německu. V Česku firma Nextibke spojila síly s olomouckým výrobcem jízdních kol Olpran.

Informace o vstupu německé firmy na český trh vyplývají z obchodního rejstříku a internetových stránek výrobce kol. Prvních několik stovek kol Nextbike letos poskytne ke sdílení obyvatelům Ostravy a Prostějova. Roční tržby systému by se v těchto městech po spuštění projektu pohybovat v milionech korun.

Společnost Nextbike Czech Republic vznikla loni v září, německá firma Nextbike v ní drží 51 procentní podíl a zbývajícími 49 procenty disponuje Olpran. "Nextbike byl založen v roce 2004 v Lipsku a provozuje systém pro sdílení kol ve více než 200 městech. Česká republika se stává 27. zemí, kde Nextbike působí," uvedla firma na svých stránkách.

Firma Nextbike Czech Republic na začátku roku uspěla v tendru na zavedení systému sdílení jízdních kol v Ostravě a nyní si ji vybral i Prostějov. V Prostějově bude od 1. března k dispozici sto kol a devět stálých i několik virtuálních stanovišť. V pilotním projektu bude první čtvrthodina zapůjčení kola zdarma. Za každou započatou půlhodinu pak lidé zaplatí 15 korun.

Společnost Nextbike zprovoznila speciální webovou stránku, na které si lidé můžou stáhnout aplikaci do mobilního telefonu. Prostějov zároveň zřídil pracovní skupinu, která po zkušebním provozu pro radní a zastupitele vypracuje návrh finančního modelu provozu bikesharingu na území Prostějova.

V Ostravě se do veřejné zakázky na provoz systému přihlásily dvě společnosti. Firma Rekola, která bikesharing provozovala loni, a Nextbike Czech Republic. Ve výběrovém řízení vyhrála s ekonomicky výhodnější nabídkou. Magistrát pro letošní sezonu počítá s náklady 4,5 milionu, provozovateli bude za každou výpůjčku kola platit asi deset korun.

Nextbike Czech Republic bude provozovat službu v Ostravě osm měsíců. Spustit by se měla 1. dubna, s ukončením se počítá 30. listopadu. Oproti loňskému pilotnímu provozu bude nabídka širší a stanic s koly by mohlo být až dvě stě. Postupně bude stoupat i počet kol, při spuštění v dubnu by jich mělo být 400, v letních měsících by ale jejich počet měl vzrůst až na 600.

Stejně jako v pilotním provozu bude první čtvrt hodina výpůjčky zdarma a dalších 45 minut nebude stát více než 25 korun. Loni kola v Ostravě využilo asi 16 tisíc lidí, kteří na nich ujeli přes 130 tisíc kilometrů.

Na tuzemském trhu už od roku 2013 působí společnost Rekola Bikesharing. Její kola si mohou lidé zapůjčit v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Frýdku-Místku, Liberci, Olomouci, Ostravě a Teplicích. Z účetních výkazů vyplývá, že v roce 2017 Rekola Bikesharing utržila 5,7 milionu korun.