Na trať Moravské Budějovice - Jemnice se vrátí vlaky, stát zrušil její prodej

včera

Na jednokolejce byla pravidelná osobní doprava zastavena 31. prosince 2010. Kraj Vysočina nyní podpoří víkendový provoz.

Jihlava - Státní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zrušila veřejnou soutěž na prodej regionální dráhy Moravské Budějovice - Jemnice na Třebíčsku.

Důvodem je to, že tam Kraj Vysočina začne od konce března znovu objednávat pravidelnou vlakovou dopravu. Sdělila to mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Podle dřívějších údajů kraje budou vlaky na této trati jezdit o víkendech, a to od jara do podzimu.

"Prozatím jsme neobdrželi objednávku osobní dopravy od dopravce. Předpokládáme, že se tak stane co nejdříve," uvedla Šubová. Doplnila, že trať je v provozuschopném stavu a osobní doprava tam může fungovat.

Na památkově chráněné jednokolejce z roku 1896 měřící skoro 21 kilometrů byla pravidelná osobní doprava zastavena 31. prosince 2010, podle úřadů kvůli ztrátovosti. Na trati pak díky podpoře samospráv jezdily příležitostné osobní vlaky.

Kraj Vysočina podpoří provoz na této dráze po sedmileté pauze, víkendové vlaky by měly začít jezdit od Velikonoc. Podle rozhodnutí krajských radních z loňského prosince bude provoz na této železnici zajišťovat dopravce Railway Capital sídlící v Praze.

Jemnická radnice zrušení prodeje dráhy uvítala. "My to vidíme jako to nejvhodnější řešení, hlavně z pohledu zachování trati do budoucnosti," řekl místostarosta Petr Novotný (SNK).

Za nejstabilnější model pro železnici považuje to, když ji vlastní a spravuje stát a když na ní kraj objednává dopravu. Podle informací, které má, by vlaky měly začít jezdit 30. března.

Dráhu mezi Moravskými Budějovicemi a Jemnicí se SŽDC pokoušela prodat podruhé, zájemci se měli hlásit do konce února. V první neúspěšné veřejné soutěži ukončené loni v září za ni správa chtěla 94,7 milionu korun, ve druhém kole cena klesla na 8,377 milionu korun.