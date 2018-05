Kvůli kůrovci padají hlavy. Ministr zemědělství odvolal ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda

AKTUALIZOVÁNO před 13 hodinami

Milek tvrdí, že odvolání Szóráda nemá nic společného se současnou politickou situací. Na uvolněné místo chce dosadit krizového ředitele podniku Řičáře.

Praha - Odvolání generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda nesouvisí podle ministra zemědělství v demisi Jiřího Milka (za ANO) se současnou politickou situací. Podle něj ředitel pochybil, vytvořil v lesích nekoncepční a zanedbanou situaci, kdy se přemnožil kůrovec.

Milek chce jmenovat krizového ředitele podniku Ludvíka Řičáře, který zatím působí v liberecké pobočce Lesů ČR. Statutárním zástupcem podniku bude současný ředitel lesního a vodního hospodářství podniku Tomáš Pospíšil. Ministr to dnes uvedl na tiskové konferenci.

Výběrové řízení na nového ředitele nechce Milek zatím vypisovat, chce ho nechat na svém nástupci ve vládě s důvěrou Poslanecké sněmovny. "Je třeba udělat vše, co je možné, abychom tuto kalamitu zvládli," řekl Milek. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) byl o odvolání Szóráda podle Milka informován.

Ministerstvo dále plánuje svolat v úterý meziresortní skupinu, kde by se měl sejít Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a zástupci ministerstev průmyslu a obchodu, dopravy, vnitra a odborných organizací.

Podle Milka teď není ani dostatek osevního materiálu, aby se české lesy po kůrovcové kalamitě obnovily. Milek uvedl, že Szóráda odvolal, protože příroda nepočká a je třeba dělat rychlé kroky k zamezení kůrovce.

Státní podnik Lesy ČR, který spravuje zhruba polovinu lesů v zemi, je v poslední době kritizován za to, že zanedbal preventivní opatření proti šíření kůrovce, zvláště na Moravě.

Podniku v letošním prvním čtvrtletí klesl hrubý zisk meziročně o 27 procent na 1,25 miliardy korun z předchozích 1,72 miliardy korun. Do zisku i tržeb se podle podniku negativně promítlo významné snížení cen dřeva.

Kůrovcová kalamita se zejména na východě země stále zvětšuje. Je to mimo jiné důsledek sucha v posledních letech. Ministerstvo ji označuje z hlediska rozsahu za největší v novodobé historii českého lesnictví.

Kvůli kalamitě se měnila v poslední době i lesnická vyhláška, díky které bude moci stát nově řešit kalamitu podle krizového zákona. Exekutiva při vyhlášení krizového stavu bude mít větší pravomoci.

Podle vyhlášky také lesníci nebudou muset prioritně vyhledávat suché, mrtvé stromy, které už kůrovec opustil, budou muset těžit stromy napadené tímto broukem, ze kterých ještě nevylétl .Ministr v demisi by však chtěl aktualizovat i další právní předpisy.

Od roku 2013 Lesy ČR odvádějí do státního rozpočtu část peněz našetřených z minulých zisků. V závěru loňského roku podnik státu odvedl 3,05 miliardy korun. Byl to nejnižší odvod od roku 2013. Za posledních pět let Lesy ČR do státního rozpočtu poslaly 29,37 miliardy korun.

Opozice: Kůrovcová kalamita je hlavně na ministerstvu

Opozice odvolání ředitele Szóráda kritizuje, chyba je podle ní hlavně na ministerstvu zemědělství. Podle místopředsedy sněmovního zemědělského výboru Radka Holomčíka (Piráti) by se měly udělat větší změny než pouze odvolání šéfa firmy. Ministerstvo podle něj poprvé přiznalo, že za kůrovcovou kalamitu nemůže jenom globální změna, ale i lesnická pochybení. Podle ekologů z Hnutí Duha by se měla změnit koncepce podniku.

Podle Holomčíka by neměl ministr v demisi dělat takto razantní kroky. Ministerstvo pak podle něj poprvé přiznalo, že vznikla chyba. "Co dělala dozorčí rada Lesů ČR, co dělali odpovědní lidé na ministerstvu?" ptá se Holomčík. Chyby je podle něj třeba hledat nejenom u exekutivy, ale i u lidí, kteří měli situaci hlídat. Není podle něj možné udělat ze Szóráda pouze obětního beránka. Náměstkem na ministerstvu pro oblast lesnictví je Patrik Mlynář.

Agrární analytik Petr Havel upozornil na to, že kůrovcová kalamita se postupně připravovala 20 let, odpovědným tak podle něj není pouze Mlynář, ale i předchozí náměstci. Ministerstvo, které odpovídá za stav zákonů, mělo podle něj novelizovat potřebné vyhlášky či zákony, což dříve neudělalo.

Podle poslankyně Veroniky Vrecionová (ODS) je výměna ředitele Lesů ČR pouze populistickým krokem. "Primárním viníkem současného neutěšeného stavu lesních porostů v naší zemi ohrožených plošnou kůrovcovou kalamitou je totiž samo ministerstvo zemědělství, které je zakladatelem státního podniku, a které tak stanovuje podmínky hospodaření ve všech lesích na území ČR i v podniku Lesy ČR," uvedla Vrecionová.

Hospodaření ve státních lesích dlouhodobě kritizovali ekologové a v poslední době i vědci sdružení v Platformě pro krajinu, kterou koordinuje Botanický ústav Akademie věd ČR. Prosazuje v lesích zejména postupy blízké přírodě a využití přípravných dřevin na kalamitních holinách. Podle experta na lesy z Hnutí Duha Jaromíra Bláhy se na stavu lesů podepsalo to, že Lesy ČR nemají dost vlastních zaměstnanců a výběrová řízení na těžbu jsou příliš zdlouhavá v době kalamity, kdy je potřeba napadené stromy odstranit co nejdříve. Navzdory tomu, že ekologové vedení Lesů ČR kritizovali, chápou odvolání Szóráda v této situaci spíše jako dílčí krok. Podle Jana Piňose z hnutí musí být změna v čele podniku doprovázená "výraznou změnou politiky ministerstva zemědělství a trendu v hospodaření tohoto státního podniku."