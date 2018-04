Nemusíme vymýšlet náhražky, vítají likérky rozhodnutí o tuzemáku. Škodlivost prý nikdo neprokázal

před 4 hodinami

Bez udělení výjimky by možnost používat rumové aroma skončila 22. dubna, kdy končí přechodné období zavedené v roce 2012.

Plzeň, Prostějov, Jindřichův Hradec - Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) loni upozornil, že některé látky v rumovém éteru, který dodává charakteristickou chuť a vůni českému tuzemáku, mohou být jako rakovinotvorné zdravotním rizikem.

Aroma se používá také při výrobě některých nealkoholických nápojů, pekařských výrobků a cukrovinek.

Bez udělení výjimky by možnost používat rumové aroma skončila 22. dubna, kdy končí přechodné období zavedené v roce 2012.

O výjimku, která se týká jen používání tradičního aromatu při výrobě tuzemáku, a nevztahuje se tedy na cukrovinky a další výrobky, požádaly ČR a Slovensko loni v prosinci. Dnes ji s pětiletým omezením potvrdil Stálý výbor Evropské komise pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, přičemž právní finalizace ještě nějakou dobu potrvá.

"Dopadlo to dobře. Nemusíme vymýšlet nové technologie a náhražky. Budeme dělat rum takový, jako ho tady děláme 150 let, nikomu to nikdy nevadilo. Furan, o který se jedná, je obsažený v 90 procentech potravin a bohužel to nejvíc zajímá u rumu, a ne u jiných potravin. Předpokládali jsme, že úředníci v Bruselu budou rozumní a uznají tradiční výrobek, u kterého nebyly prokázané špatné účinky," reagoval ředitel jindřichohradecké likérky Fruko-Schulz Josef Nejedlý. Firma ale kalkulovala i s variantou, že rozhodnutí Evropské komise příznivé nebude, a proto se předzásobila.

"Aroma je v této podobě užíváno více než 100 let a žádné jeho nežádoucí účinky nikdy prokázány nebyly," řekl generální ředitel největší české likérky Stock Plzeň-Božkov Jan Havlis. Dnešní rozhodnutí podle něj poskytne výrobcům dostatečnou dobu pro další analýzu aromatu.

"Dlouhodobě domácí výrobci lihovin plnili všechny požadavky EU. Navíc škodlivé vlivy rumového aromatu nebyly prokázány. Zvítězil zdravý rozum," uvedla marketingová ředitelka Palírny U Zeleného stromu Zuzana Behová.

Tuzemák je nejprodávanější lihovina v ČR, každá čtvrtá prodaná lahev alkoholu je takzvaný tuzemský rum.

Tuzemák vznikl koncem 19. století v Rakousku-Uhersku jako náhražka třtinového rumu z Karibiku. Likérníci ve střední Evropě původní nápoj "převálcovali", když vyrobili lihovinu s domácími surovinami a aromaty, která připomínala drahé zámořské rumy. Tuzemáky pijí také v Maďarsku, Rakousku, na Slovensku a v zemích bývalé Jugoslávie.