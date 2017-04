Koruna je nejslabší od konce intervencí, vrátila se na úroveň 27 Kč za euro

před 4 minutami

Kurz české měny ve čtvrtek večer klesl až ke 27,04 koruny za euro. Koruna tak byla ještě slabší než před opuštěním kurzového závazku ČNB. Její hodnotu sráží spekulanti, kteří se korun zbavují poté, co nevyšla jejich sázka na rychlé posílení po konci intervencí.

Praha - Ani tři týdny nestačily české měně na to, aby po ukončení intervencí ČNB nastartovala očekávané posilování. Ve čtvrtek večer se naopak přiblížila hladině 27,04 koruny za euro, což je nejslabší hodnota od konce intervencí.

V prvních dnech po 6. dubnu, kdy centrální banka přestala po téměř třech a půl letech korunu uměle oslabovat, se přitom zdálo, že česká měna má nakročeno k posilování. Kurz se krátce dostal i pod 26,50 koruny za euro.

Podle analytiků je nynějším důvodem slabé koruny především chování části spekulantů. Ti si před opuštěním kurzového závazku vsadili na to, že česká měna po "exitu" posílí a oni na změně kurzu rychle vydělají. Nic takového se ale nestalo, a tak někteří z nich českou měnu raději v obavách z dalšího vývoje začali prodávat.

"Jde o investory, které koruna v prvních týdnech po ukončení intervencí zklamala," uvedl ekonom Komerční banky Viktor Zeisel. O masivní úprk spekulantů se ale podle něj nejedná. "Nezvykle velké objemy obchodování nepozorujeme. Až přijde výraznější impuls pro pohyb kurzu na jednu nebo druhou stranu, budou obchody o poznání větší," odhaduje Zeisel.

Podobné důvody slabé koruny popisuje i hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. "Koruna zůstává v defenzivě kvůli příliš vysokým sázkám na její zisky," říká. Česká měna je podle něj navíc ve srovnání s obdobím před koncem intervencí citlivější na nárůst napětí v regionu i v eurozóně. "Ukázalo se to například před francouzskými volbami," uvedl Bureš.

Česká měna v pátek dopoledne oproti čtvrtečním minimům sice o zhruba deset haléřů posílila, podle Bureše ale bude důležité, zda se dokáže na stávající úrovni udržet. "Jestli nebude schopná se do konce pod 27 korunami za euro usadit, může to být signál pro některé sázkaře na silnější korunu k dalšímu uzavírání spekulativních pozic," uvedl Bureš. Pokud by spekulanti koruny dál prodávali, nasměrovali by českou měnu opět k oslabení.

Podle hlavního ekonoma ING Bank Jakuba Seidlera nelze vyloučit, že se koruna v budoucnu dostane ještě více nad hranici 27 korun za euro. "Koruna je extrémně překoupená a její oslabení může přijít poměrně nezávisle na ekonomickém vývoji, pouze tím, že se někteří zahraniční hráči rozhodnou své pozice zcela či částečně uzavřít a korunu prodat," popsal Seidler.

Česká měna je podle něj o zhruba čtyři procenta podhodnocená, jejímu posílení však brání právě odchod části spekulantů. "To však znamená, že měnová politika nebyla ukončením kurzového závazku vzhledem k současnému vývoji ekonomiky dostatečně zpřísněna. ČNB by tak ve druhé polovině letošního roku mohla začít zvyšovat své základní úrokové sazby," odhaduje Seidler.

Podle Jana Bureše by vidina růstu sazeb mohla koruně na čas pomoci k posílení. "Vzpruha by to ale měla být pouze dočasná, protože sazby podle mého názoru půjdou vzhůru až v roce 2018," uvedl hlavní ekonom Patria Finance.

Centrální banka začala českou měnu v obavách z poklesu cenové hladiny uměle oslabovat v listopadu 2013. S cílem nedovolit její posílení pod 27 korun za euro nakoupila postupně eura za více než dva biliony korun. Kurzový závazek přestal platit letos šestého dubna. Od té doby kurz koruny vůči euru opět určuje výhradně poptávka a nabídka na trhu. ČNB si ale vyhradila možnost znovu zasáhnout, pokud by výkyvy kurzu byly příliš velké.

