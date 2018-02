Každá party jednou končí. Investorům došlo, že nic netrvá věčně, říká ekonom o pádu akcií

před 4 hodinami

Mnozí investoři spadli z růžového obláčku a začali si uvědomovat reálné scénáře ve vývoji ekonomiky. O prasknutí akciové bubliny se ale zatím mluvit nedá. Trhy tak nutně nemusí čekat drama, ale spíše ozdravná korekce.

Praha - Po euforickém začátku roku, kdy se indexy na Wall Street vyšplhaly na svá mnohaletá maxima, zažily v posledních dnech akciové burzy šok. Dow Jonesův index má za sebou zatím největší celodenní propad, širší index S&P 500 klesl o 4,1 procenta a index technologického trhu Nasdaq ztratil o 3,78 procenta. Pondělní propad amerických burz pak svorně následovaly i ty asijské a také trhy v Austrálii a Evropě, včetně Prahy. Co se na světových trzích děje, jsme se zeptali ekonoma Jiřího Soustružníka z Patria Finance.

Čeho přesně se investoři, jejichž panika měla pád akcií spustit, vlastně zalekli?

JS: V takové situaci, v jaké se trh již řadu měsíců nacházel, se záminkou pro prodeje může stát cokoliv a v podstatě na ní nezáleží. Poměr cen akcií k firemním ziskům se pohyboval a do značné míry stále pohybuje mimořádně vysoko, protože trh počítal s extrémně pozitivním ekonomickým vývojem - s kombinací silného globálního růstu a značně uvolněné globální měnové politiky. Nyní investoři došli k závěru, že tato růžová kombinace tu nebude navěky a trhy se nastavují na realističtější scénáře.

O jak vážný propad se ve skutečnosti jedná a je nutné ho považovat za negativní?

JS: Pokud trh koriguje na rozumnější valuace a korekce se nedotkne globálního sentimentu a reálné ekonomiky, jde v podstatě o korekci zdravou. Pokud ale bude propad hlubší a do reálné ekonomiky se promítne, začnou se utahovat finanční podmínky a pak se rozjede spirála, u níž je těžké predikovat, kdy a kde se zastaví.

Je možné mluvit o prasknutí akciové bubliny? Nebo je pravděpodobnější, že se situace na trzích brzy uklidní?

JS: Přestože jsem uvedl, že valuace byly napjaté, o bublině bych ještě nehovořil. Z čehož plyne, že podle mne je reálná šance na onu ozdravnou korekci, která se nepřehoupne do něčeho dramatičtějšího. Vše stojí a padá s tím, jak si povede reálná ekonomika, a v neposlední řadě bude záležet na chování centrálních bank a zejména amerického Fedu.

Dá se současné situace z pohledu investora nějak využít?

JS: To záleží na tom, o jakém investorovi hovoříme. Například vyznavači adrenalinu, kteří jsou ochotni realizovat i vysoké ztráty, se na současný vývoj mohou dívat jako na nákupní příležitost. Většina investorů by ale měla mít rozumně diverzifikované dlouhodobé portfolio, měla by držet jeho složení na konstantní úrovni a krátkodobé vlny na trzích je nemusí zase tolik vzrušovat.

Jak podle vás panika investorů ovlivňuje a ovlivní kryptoměny jako bitcoin?

JS: Trhy se často pohybují v návalech náklonnosti a averze k riziku. Převáží-li náklonnost, těží z toho všechna riziková aktiva, převáží-li averze, všechna jsou v nemilosti. Akcie jsou samozřejmě aktivem rizikovým, kryptoměny ultrarizikovým, takže je možné, že v budoucnu si budou stále více notovat. Paradoxem je, že pokud má bitcoin skutečně dosáhnout svého potenciálu a stát se široce používanou alternativní měnou, zájem investorů a spekulantů o něj mu škodí, protože zvyšuje jeho volatilitu. Jinak řečeno, bitcoinu by nejvíce prospělo, kdyby se stal pro investory naprosto nudným aktivem, k čemuž má ale stále velmi daleko.