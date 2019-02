Poškodil nás, říká šéf hospody, kde podle Tomana měli podezřelé hovězí. Důkazy chybí

Veterináři objevili při kontrole v pražské restauraci U Moťáka celkem 31 kilogramů masa nejasného původu. Na včerejší tiskové konferenci k prošetřování dovozu polského hovězího z nemocných krav do Česka to oznámil ministr zemědělství Miroslav Toman. Ten předtím navíc přišel s tvrzením, že některé restaurace v Praze vydávaly polské maso za maso z Argentiny. Majitel restaurace U Moťáka Roman Moťovský vnímá ministrova slova jako poškozování a tvrdí, že pochybnou šarži hovězího z Polska v restauraci kontroloři vůbec nenalezli. Argentinské maso pak podle svých slov odebírá výhradně od spolehlivého dodavatele.

"My vaříme z dobrých surovin a chutně a tohle je velké poškození mojí osoby a mých zaměstnanců mojí firmy," uvedl Moťovský ve svém prohlášení. Moťovský podle svých slov může doložit, že veterináři, kteří v restauraci pátrali po šarži problematického masa z Polska, žádné takové nenašli.

Co ale veterináři v restauraci U Moťáka objevili, bylo neoznačené či nedostatečně označené maso. Jeho původ tak nelze doložit. Hovězího přitom bylo necelých deset kilogramů.

Zcela neoznačeno bylo podle upřesnění Státní veterinární správy také 9,5 kilogramu vepřového, 0,8 kilogramu kuřecího a krůtího ořezu, dále 2,15 kilogramu krůtího a kilo mletého masa. "Částečně označené - název a druh, ale další povinné údaje chyběly - bylo maso daňčí - a to 2,9 kg, jelení 4,3 kg a také 1,4 kg filetu z lososa," doplnil pro Aktuálně.cz Petr Majer z tiskového oddělení Státní veterinární správy.

Nedostatečně označené maso se muselo zlikvidovat a za porušení zákona o potravinách teď restauraci hrozí pokuta ve výši až 50 milionů korun.

Státní veterinární správa zároveň v případě dvou restaurací, které zatím nejmenovala, šetří nesprávné značení původu masa v průvodních dokladech. Toman ve svém prohlášení včera uvedl, že právě restaurace U Moťáka měla v prvotní dokumentaci u hovězího uvedený původ Česká republika, ale originálně balené maso mělo vyznačeno původ polský. "Hovězí maso, které jsem bral od firmy Gaube, a na jehož základě přišla včera Státní veterinární správa, má v původu býk - Česká republika. Já ani nevím, že to bylo z Polska," reaguje na ministrova slova Moťovský.

Tisíc korun za porci?

Ministr Toman již dříve zmínil, že některé luxusní pražské restaurace vydávaly hovězí maso problematického polského původu za argentinské a účtovaly si za ně tisícikorunu za porci.

"Chci vás ubezpečit, že to nešlo do žádných low-costových restaurací, byly to luxusní restaurace, speciálně v Praze. Braly to restaurace, které pak vydávají polské maso za argentinské, aby mohly prodávat za tisíc korun porci," řekl poslancům. Toman nechtěl konkrétní podniky uvádět, jsou však podle něj nazývané asijsky. "A tím nemyslím čínské restaurace," dodal.

Nicméně později své tvrzení zmírnil a zaměňování polského masa za argentinské pražskými restauracemi označil za pouhý příklad.

I proti tomu se ale Moťovský ohradil. Na dodávku argentinského masa má podle svých slov spolehlivého dodavatele. "Je to vážená firma, neskutečně hygienicky hlídaná. A od jiné firmy to beru," dodal majitel podniku U Moťáka s tím, že maso za tisíc korun ani v nabídce nemá. Hovězí maso z Polska používá restaurace například do guláše.

Moťovský nyní zvažuje právní kroky proti ministerstvu zemědělství. "Cítíme se poškozeni. Už jsem mluvil se svým právníkem a zvažujeme okamžité právní kroky," dodal majitel.

Inspekce zatím chyby nenašla

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která také řeší podněty související s kauzou polského hovězího, zatím při kontrolách vytipovaných pražských restaurací nezjistila žádné pochybení ve vztahu k původu masa, ani nenašla žádné maso neznámého původu, řekl dnes mluvčí Pavel Kopřiva. V kontrolách bude nicméně inspekce pokračovat.

Inspekce při kontrole restaurací prohlíží veškerou dokumentaci, která se vztahuje k původu masa. "Dokumentace musí být nejen u restauratéra, ale i u všech předchozích článků řetězu v takovém stavu, aby bylo možné původ masa sledovat až k chovu," uvedl Kopřiva. Vzhledem k závažnosti polského případu bude SZPI pokračovat v intenzivních kontrolách nejen restaurací v celém Česku, ale bude se pohybovat v celé tržní síti.

SZPI s veterináři úzce spolupracuje, do některých restaurací chodí na kontrolu společně, do některých s časovým odstupem. "Každý máme jiné kompetence. Veterináře zajímá zjednodušeně syrové maso, nás zajímá ve chvíli, kdy se z něj stává potravina. Pokud máme nějaké podezření, které z hlediska naší kompetence nemůžeme kontrolovat, voláme kolegy z veterinární správy a opačně," vysvětlil Kopřiva.

Zda byla SZPI na kontrole v restauraci U Moťáka, Kopřiva nesdělil. "Jména restaurací, kde kontrola dopadne dobře, neuvádíme. Pokud nějaké pochybení najdeme, výsledky okamžitě zveřejňujeme na webu Potraviny na pranýři," řekl Kopřiva.