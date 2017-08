Do New Yorku za necelé tři tisíce. Firma ruší levné letenky, zapomněla na příplatky

před 7 hodinami

Letecká společnost Air Canada omylem nabídla zákazníkům letenky osm tisíc pod cenou na všech letech z Evropy do Severní Ameriky. Pravděpodobně nezapočítala palivový příplatek. Teď tyto letenky ruší. Přestože podobné chyby se stávají a někdy je aerolinky používají ke zviditelnění vlastní značky, v takovémto měřítku je to podle "lovců" levných letenek nepravděpodobné. Společnost Air Canada se zatím k situaci oficiálně nevyjádřila.

Praha - Letenky snů cestovatelům na svém serveru nabízela letecká společnost Air Canada. Rezervace na zářijové lety z Prahy do Toronta prodávala během neděle zákazníkům za šest tisíc korun a do New Yorku dokonce za necelé tři tisíce. Velmi pravděpodobně ale nakonec budou zrušeny.

"Na všech transkontinentálních letech společnost pravděpodobně zapomněla na palivový příplatek. Mezi Evropou a Amerikou se tak daly kupovat zpáteční letenky za méně než tři tisíce korun," vysvětluje David Eiselt, zakladatel serveru Cestujlevne.com, který se vyhledáváním podobných chyb a nabízením letenek zákazníkům zabývá už pět let.

Palivový příplatek společně s cenou letenky a letištními poplatky tvoří výslednou částku, kterou zákazník zaplatí za leteckou přepravu. Řádově se jedná o tisíce korun. Na jedné letence by tak Air Canada tratila přibližně osm tisíc korun.

"Podobné omyly se objeví i několikrát do roka. Nejčastěji aerolinky nezapočítají právě palivový příplatek. Podle toho, kolik lidí si letenku koupí, pak společnost buď chybu využije pro vlastní propagaci, nebo letenky zruší," vysvětluje Jan Pavelka, provozovatel serveru Honzovy letenky.

Než si aerolinky chyby všimly a opravily ji, stihli evropští zákazníci koupit až desítky tisíc letenek. Letecká společnost tak přistoupila k jejich postupnému rušení. Podle Davida Eiselta je takový přístup Air Canada seriózní, protože zareagovala velmi rychle. Některé letecké společnosti − například British Airways nebo Air Seychelles − ruší rezervované letenky, které nabídly zákazníkům chybou propočtu příliš výhodně, i týden nebo déle po zaplacení. To už ale mají cestující mnohdy zaplacené i ubytování a o náhradu se musí soudit.

"Oficiální vyjádření ze strany aerolinek zatím nemáme," říká Eiselt. Stále tak není jasné, co za prodejem tak levných letenek bylo. Podle Eiselta je dokonce možné, že někteří lidé budou mít štěstí a jejich letenky nakonec budou uznány. "Vzhledem k tomu, že šlo nejspíše o chybu, i širokému zásahu je ale pravděpodobnost malá," dodává s tím, že už teď někteří zákazníci hlásí, že jejich letenky Air Canada zrušila, zatímco jiní mají rezervaci stále platnou.

Zákazníci si mohou platnost rezervace zkontrolovat přímo na rezervačním portálu, kde si letenku kupovali. Pokud lístek objednávali přímo na stránkách společnosti Air Canada, mohou svou rezervaci zkontrolovat tam.

"Pokud si cestující letenky koupili a společnost jim rezervaci následně zrušila, peníze vrací. Někteří zahraniční prodejci si však účtují poplatky za platbu a vystavení letenky navíc. Ty už vrátit nehodlají, a tak hrozí riziko ztráty od 20 do 40 eur," popisuje Eiselt.