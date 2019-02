Pokuty za předčasné splacení hypoték zlevní. Jaké s tím máte náklady? ptá se bank ČNB

Česká národní banka hodlá znovu ovlivnit trh s hypotékami. Zatímco v minulém roce zpřísnila požadavky na zájemce o hypotéky, podle aktuálního plánu hodlá udělat pořádek v tom, jaké poplatky smí banky lidem účtovat při předčasném splacení hypotéky během fixace.

O návrhu informovaly Hospodářské noviny (HN). Česká národní banka zaslala České bankovní asociaci návrh plánu, podle kterého by banky do budoucna směly od klientů vybírat při předčasném splacení hypotéky jen ty poplatky, které jsou s doplacením úvěru přímo spojené. Nezahrnovaly by tak ušlý zisk z úroku či další náklady, které si v současnosti banky účtují zcela libovolně.

V současnosti může vyjít splacení hypotéky před termínem na tisíce, až deseti tisíce korun. Po zásahu centrální banky by mohlo jít jen o stokoruny. V Česku je přitom v současnosti podle údajů od ministerstva pro místní rozvoj zhruba 650 tisíc hypotečních úvěrů.

Ke kroku se ČNB podle HN odhodlala po sérii stížností od klientů, kteří dopředu nevěděli, na kolik je předčasné splacení úvěry vyjde. Snahu změnit poměry při předčasném splácení měl již v roce 2016 nový zákon o spotřebitelském úvěru. Podle něj ovšem banky nesměly účtovat nic navíc, pokud byl majitel účtu například těžce nemocný. Nikdy nedefinoval, jaké poplatky mohou banky právem považovat za přímo spojené s doplacením úvěru.

Tuzemské bankovní domy patří v Evropě mezi nejziskovější. Tvrdí ovšem, že všechny poplatky, které si v současnosti účtují, jsou oprávněné a jejich omezení Českou národní bankou by je poškodilo. Jelikož hypotéky představují stěžejní část jejich byznysu, mohly by ztrátu příjmu z poplatků nahradit zvýšením úroků.



