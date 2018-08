Další přímý spoj z Prahy do USA. United Airlines začnou létat na Newark každý den

Společnost United Airlines vyšla vstříc všem, kteří chtějí vyrazit do Spojených států bez přestupu. Příští rok bude v sezoně jejich boeing létat z pražského letiště denně.

Praha - Cestujícím mezi Prahou a New Yorkem od příštího roku přibude možnost každodenní dopravy přímým letem. "S nadšením oznamujeme zavedení našich nových každodenních sezónních služeb z Prahy na naši základnu na letišti Newark," sdělil v tiskové zprávě Marcel Fuchs, viceprezident pro atlantickou a tichomořskou oblast americké společnosti United Airlines. Letadla typu Boeing 767-300ER budou mezi destinacemi létat každý den od 7. června do 4. října.

Ceny zpátečních letenek budou podle webu aerolinek začínat přibližně na 20 tisících korunách. Novou pravidelnou denní linku do Newarku by podle odhadů pražského letiště mohlo využít v obou směrech přibližně 43 tisíc cestujících za rok.

Letiště Newark sice neleží přímo v New Yorku, má však strategickou lokalitu hned za hranicemi města ve státě New Jersey. Je proto oblíbenou destinací hlavně nízkonákladových leteckých společností z Evropy na východní pobřeží USA. Z Newarku je možné se velmi rychle dopravit vlakem do Manhattanu v centru New Yorku. Tato cesta trvá méně než hodinu, což je srovnatelné s cestou z letiště Johna F. Kennedyho v newyorském Queensu.

Společnost United Airlines svým krokem reaguje na stále se zvyšující zájem o lety do Severní Ameriky. "Již za prvních sedm měsíců letošního roku došlo k meziročnímu navýšení počtu cestujících na přímých letech do USA a Kanady o 82 procent. Můžeme očekávat, že po spuštění nové linky do Newarku dojde k ještě dalšímu významnému nárůstu," říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

"Otevření nové linky navíc jednoznačně potvrzuje velký potenciál přímých leteckých spojení mezi Českou republikou a USA, který dlouhodobě sledujeme," dodává Václav Řehoř. Z Letiště Václava Havla je dnes možné letět přímým spojem do dvou destinací v USA - Do New Yorku na zmíněné letiště JFK se společností Delta Airlines a do Filadelfie s American Airlines.