S Francouzi spolupracoval už Adam Opel, prohlásil ředitel převzaté německé automobilky v Ženevě

Ženeva (Od našeho zvláštního zpravodaje) – Německá značka Opel se zpod křídel amerického automobilového giganta General Motors stěhuje do náruče francouzského koncernu PSA dosud sdružujícího značky Peugeot, Citroën a DS. Diskutuje se o tom i na nejprestižnějším evropském autosalonu v Ženevě, který začal v úterý.

Na tiskové konferenci Opelu jeho ředitel Karl-Thomas Neumann připomněl pod bedlivým dozorem svého budoucího šéfa Carlose Tavarese z PSA, že už zakladatel značky Adam Opel začínal své podnikání cestou do Francie. V polovině 19. století tam okukoval tajemství šicích strojů, aby po návratu do Německa v roce 1862 založil v Rüsselsheimu značku Opel.

Také automobilové začátky značky, na kterých mají největší zásluhy synové Adama Opela, mají francouzské kořeny. Prvním vozem, který se v Rüsselsheimu začal v roce 1902 vyrábět, byl licenční automobil francouzské značky Darracq. Na spolupráci s Francouzi sází i současné vedení německého výrobce. "Nové spojení nám dává šanci vytvořit skutečného evropského šampióna," hlásil z pódia Neumann.

Řada lidí z branže o tom ale pochybuje. "Myslím, že nová fúze neohrozí dominantní postavení koncernu Volkswagen v Evropě," domnívá se například Daniel Harant, ředitel zastoupení značky Volkswagen osobní vozy v Česku.

"Nebude možné automaticky sečíst produkci obou značek a očekávat, že budou vyrábět takové množství aut. Budou muset přijít kroky k finančnímu ozdravení Opelu, které se projeví na množství vyrobených a prodaných vozů. Navíc se mnohé modely Opelu a PSA překrývají, takže zřejmě nebude dávat smysl vyrábět dál všechna auta ze současné palety," myslí si Harant.

Ředitel Škody Auto Bernhard Maier vítá každou formu soutěže a konkurenčnímu projektu dává šanci. "Na příkladu spojení Škody s Volkswagenem je vidět, že podobné fúze mohou být velmi úspěšné."

Opel již dnes spolupracuje s PSA na vývoji a výrobě SUV Crossland X (dostupné údaje k tomuto modelu najdete zde), v budoucnosti by se společná výroba mohla dále rozšiřovat. Nabízí se například volné kapacity závodu TPCA v Kolíně, který vlastní PSA společně s Toyotou. Fúzi ostatně komentoval na tiskové konferenci japonské automobilky v Ženevě šéf evropského zastoupení Toyoty Johan van Zyl, který však na závěr dodal, že by to nemělo mít na strategii Toyoty v Evropě žádný dopad.

autor: Ondřej Běhal