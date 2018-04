Škoda představila své třetí SUV. Kamiq cílí na mladé lidi, určen je však především Číně

AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

Škoda Auto představila v Číně své třetí sériově vyráběné SUV. Novinka se jmenuje Kamiq a velikostně se řadí pod stávající řady Karoq a Kodiaq. Je ovšem větší než v Ženevě představený koncept Vision X. Kamiq je primárně určený čínským zákazníkům, segment SUV je na největším trhu mladoboleslavské automobilky velice populární.

Nové městské SUV automobilky Škoda Auto určené pouze pro čínský trh ponese název Kamiq. Vůz byl dnes slavnostně představen na českém velvyslanectví v Pekingu. Na čínském trhu půjde již o třetí SUV v nabídce automobilky. Kamiq bude mít benzinový motor o objemu 1.5 litru a výkonu 81 kW. Veřejnosti se nové SUV poprvé představí 25. dubna na autosalonu Auto China 2018 v Pekingu, uvedla automobilka Škoda Auto.

Na délku měří vůz 4,39 metru, široký je 1,78 metru a má výšku 1,59 metru. Rozvor pak činí 2,61 metru. Nové SUV se bude nabízet pouze s šestistupňovou automatickou převodovku.

SUV Kamiq má charakteristickou masku chladiče s vertikálními zdvojenými žebry. Tvary světlometů s krystalickými prvky plynule přecházejí do masky chladiče, což modelu Kamiq dodává podle Škody robustní vzhled. Sportovní tvar pak podtrhuje ostře řezaná linie na bocích vozu. Zadní světla zasahují hluboko do boků vozu, díky čemuž ho činí opticky širší.

Cílovou skupinou modelu Kamiq jsou podle automobilky mladí zákazníci žijící ve městech, kteří se svého digitálního životního stylu nechtějí vzdát ani při jízdě autem a vyžadují moderní řešení konektivity. Škoda Kamiq je proto vybavena nově vyvinutým inteligentním systémem konektivity.

Podívejte se na škodovky, které v Evropě nekoupíte:

Jednou z technologických předností systému je hlasové ovládání od firmy iFlytek, která podle Škoda Auto patří k předním asijským dodavatelům hlasového ovládání na bázi umělé inteligence. Software rozumí regionálním čínským dialektům a je dokonce schopen se automaticky naučit individuální a lokální výslovnost.

Do konce letošního roku plánuje mladoboleslavská automobilka představení ještě jednoho velkého SUV, opět speciálně pro čínský trh. Uvedl to člen představenstva Škody Auto Alain Favey. Celkově chce český výrobce do roku 2020 představit 19 nových aut se spalovacím motorem, z nichž pět bude určeno pro Čínu. Do roku 2025 pak dojde k uvedení deseti elektrifikovaných vozidel.

Favey také řekl, že by vozy kategorie SUV měly v budoucnu tvořit 60 procent prodejů automobilky s okřídleným šípem. Do dvou let pak Škoda plánuje zdvojnásobit dodávky čínským zákazníkům na 600 tisíc aut ročně.

Na čínském trhu představuje podíl SUV na celkovém prodeji značky Škoda v letošním prvním čtvrtletí více než 30 procent. Čína je největším trhem značky, který přispívá více než čtvrtinou k celosvětovému počtu vozidel dodaných zákazníkům. V loňském roce zvýšila Škoda počet dodávek vozidel v Číně o 2,5 procenta na 325 000 kusů. Rok 2017 je také nejúspěšnějším rokem v historii značky Škoda na čínském trhu od jejího opětovného vstupu v roce 2007.