Deset rad týkajících se mytí auta v zimě. Nenechte vyhrát korozi a předejděte šmouhám i škrábancům

před 4 hodinami

Na jednu stranu romantika jiskřivého sněhu při jízdě zasněženou krajinou, na druhou mazlavá a mastná špína nebo příznačné mapy na karoserii od agresivní soli. Jak se postarat o čistý zevnějšek automobilu v nejchladnějším období v roce? A proč to vůbec dělat? Jaké problémy jsou spojené s mytím automobilu v zimě?

Tyto a spousta dalších otázek napadnou řidiče, když vyrazí do zimní sloty, kdy stírače nestíhají a časem špínu spíše rozmazávají, voda v nádržce pro ostřikovače pomalu dochází a automobil dostává s každým dalším kilometrem standardní zimní hnědo-šedou matnou uniformu. Chodníky i ulice jsou celkem uklizené, tak proč nezbavit zaschlé špíny a soli také automobil.

Jenže kam s ním? Zajet do venkovního mycího boxu, které na mnoha místech Česka rostou jako houby po dešti, a za přibližně 100 korun si vystříkat špínu a nanést leštící vosk sám? Nebo zajet do klasické kartáčové myčky a koupit ten nejlevnější program? Vždyť se to za chvíli zase zašpiní…

Popřípadě se objednat na ruční mytí, které je součástí mnoha podzemních garážových stání ve větších nákupních centrech a nechat si automobil ještě ručně navoskovat? Anebo to zkombinovat s vlastním mytím v mycích boxech u čerpacích stanice a pak zajet na mytí strojové k voskování?

Možností je spousta a žádná není určitě horší než nechat špínu působit na automobil dál. Odborníci z mycích center a provozovatelé portálových myček a mycích boxů v rámci čerpacích stanic radí, že automobil by se měl v zimě umývat minimálně jednou za dva týdny.

Diskutabilní je, kde vám automobil nejlépe a bez poškození umyjí. Podle Jiřího Bláhy z mycího centra firmy Autosklo Express na pražském Zličíně je jednoznačně nejšetrnější ruční mytí. „Zde vám auto nejlépe vysuší, takže nehrozí žádné zamrzání zámků, přimrzání stěračů, kol a podobně."

Je jasné, že každá myčka má svá pro a proti, takže když se zeptáte někoho, kdo provozuje myčku s klasickými kartáči, tvrdí něco jiného: „Neřekl bych, že ruční mytí je vždy to nejlepší. Při ručním mytí nestandardně tlačíte na karoserii a na některých místech můžete ochrannou vrstvu z vosku i nešetrně rozrýt, zatímco kartáče mají jednotný směr mytí, jednotný přítlak a také se překrývají. Tím pokryjí všechna místa na autě,“ tvrdí František Nohejl z čerpací stanice OMV v Chuchli.

Pravdou je, že hodně záleží i na materiálu kartáčů. Pokud jsou měkké textilní, neměly by karoserii poškodit. Jenže Jiří Bláha si to nemyslí: „Vosk nanášíme speciální stříkací pistolí, takže automobil se pokryje celý, aniž bychom na něj jakkoliv šahali. Kartáče auta opravdu ničí, zvláště když jsou navoskované z předchozího mytí. Když k nám přijede auto navoskované z kartáčové myčky, jsou na karoserii vidět šmouhy.“

Voskování automobilu v centrech ručního mytí je opravdu velká alchymie, kvalita navoskování se pak z velké části odvíjí od ceny služby. „Základní vosk, který nanášíme pistolí, vydrží zhruba dvě nebo tři mytí. Pak tu ale máme i tvrdé vosky, které se nanášejí houbou, a ty vydrží třeba měsíc,“ vysvětluje Jiří Bláha.

V případě této služby však řidič musí počítat s tím, že v mycím centru nechá minimálně 1000 korun, ale spíše ještě mnohem více. Potřebu věnovat se i v zimě hygieně automobilu shrnuje František Nohejl: „V zimě se nemyje auto, aby bylo čisté, ale aby bylo lépe ochráněné. Nebudete přece voskovat špinavé auto.“

Jedním z hlavních důvodů, proč mýt automobil v zimě, je nutnost dostat sůl a další agresivní materiály z podvozku a podběhů. Dnešní automobily jsou sice proti těmto škodlivým látkám chráněny mnohem lépe než v minulosti, přesto je určitá péče v rámci prodloužení životnosti automobilu velice důležitá.

Mytí spodku vozidla je v zimě opravdu důležité, neboť se vám tím automobil odsolí. K tomu je ovšem potřeba také vystříkat pistolí podběhy. Zatímco u kartáčové myčky s obsluhou můžete s vyčištěním podběhů počítat, mytí spodku už příliš standardní službou není. Mají ho totiž jen některé mycí linky a jejich provozovatel tuto funkci nabízí pouze v nejdražších programech.

V Praze u mycích center takový program stojí přes 200 korun, mimo hlavní město lze tuto službu najít za necelých 180 korun. Kromě mytí spodku však tento program nabízí většinou také dvojité voskování se speciální "masáží", aby nanášený vosk přilnul ke karoserii vozidla co nejlépe.

V centrech ručního mytí považují vystříkání spodku vozidla za samozřejmost, i když zde speciální nabídku na mytí podvozku nemají. „Není to u nás žádný problém, my se pod automobil dostaneme „wapkou“ a špínu vystříkáme,“ tvrdí Jiří Bláha.

V případě extrémního znečištění doporučují experti před vjezdem do myčky nánosy špíny odstranit pomocí „wapky“. Silnější vrstva špíny se totiž v mycí lince nestihne úplně odmočit a kartáč ji pak rozmaže po karoserii, což může poškrábat lak. V tomto ohledu je samozřejmě dobré, pokud použijete mycí linku s obsluhou, což je případ mnoha mycích center v rámci velkých hypermarketů.

A jak je to při opravdu velkých mrazech? Občas lze narazit na „provozovnu“, kde na to opravdu moc nedbají a kde vám namrzlé konečky kartáčů vytváří v karoserii ošklivé mikroškrábance, přičemž sami si toho ani nevšimnete, neboť klidně a s důvěrou sedíte uvnitř automobilu.

Až po letech začnete hloubat nad tím, proč je lak vašeho vozidla nějak matný… Odborníci ale svorně tvrdí, že když si motoristé vyberou vytápěnou mycí linku, neměl by to být problém a do kartáčové myčky je možno vjet s důvěrou. Jen se musí trochu víc kontrolovat. Je třeba sledovat stav dveří, vnitřní teplotu a kartáče.

U temperovaných boxů a při ručním mytí platí to samé a pokud chcete mít jistotu, že vám kartáče nepoškrábou lak, můžete navštívit tzv. bezkontaktní myčku. Jednu takovou mají například u čerpací stanice Šafránka v pražských Stodůlkách.

Automobily zde pomocí účinných saponátů a proudu vody myjí již od roku 1994. „V mrazech nemáme problém. Když jsou teploty pod -10 °C, myčka funguje zcela bez problémů. Ty nastanou až ve chvíli, kdy zamrznou vrata,“ tvrdí Anna Bílková, majitelka této čerpací stanice.

Prodejce u čerpací stanice by v zimě měl umět zájemcům o mytí při volbě programů správně poradit. Nejde jen o to prodat za všech okolností to nejdražší mytí. Pokud by zákazník učinil při mytí jakoukoliv negativní zkušenost, v tom lepším případě se jen těžko na daném místě se svým vozem objeví podruhé.

V tom horším případě, kdy dokonce dojde k poškození laku vozidla, nastává pro obě strany nepříjemný okamžik řešení reklamace. Je třeba mít na paměti, že zákazníci si často neuvědomí, že za silného mrazu je riskantní vjet i do temperované myčky s promrzlým vozidlem.

U negarážovaných aut se proto doporučuje před mytím vytemperovat interiér vozu a s ním i okna. Tepelný šok při dopadu ohřáté vody na zmrzlý povrch vozidla může způsobit praskání plastových dílů karoserie, ale i fatální poškození (nejčastěji) čelního skla.

autor: Jiří Kaloč