Zeman: Dukovi do programu prezidenta nic není. Ne každý názor beru vážně

24. 4. 2018

Prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro televizi Nova komentoval sobotní výroky Dominika Duky. Kritika za účast na sjezdu KSČM se ho prý nedotkla.

Praha - Kardinálu Dominiku Dukovi není vůbec nic do toho, jaký program má prezident republiky, řekl televizi Nova prezident Miloš Zeman. Reagoval tak na sobotní Dukovo kázání u příležitosti repatriace kardinála Josefa Berana. Duka v něm upozornil, že Zeman byl v ten den hostem na sjezdu KSČM.

Duka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha řekl, že sv. Vojtěch i kardinál Beran řešili stejné otázky bytí či nebytí národa, jako se řeší dnes. Vždy jde podle něho o člověka, o lidství.

"Je jistě náhodnou souhrou okolností, že ve chvíli, kdy my zde vítáme kardinála Berana, je prezident republiky hostem na sjezdu komunistické strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci. Je to velmi zřetelné znamení hodiny, v níž se náš národ nachází. A o to větší zodpovědnost připadá hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo," řekl Duka. Sklidil bouřlivý potlesk.

Zeman v úterý uvedl, že se ho Dukova slova nedotkla. "Já respektuji právo každého na jeho názor, ale ne každý názor beru vážně," dodal. V sobotu se stal prvním polistopadovým prezidentem, který na vrcholné setkání komunistů přijel.

Prezident nedávno poslal papeži Františkovi dopis, ve kterém Dukovu činnost chválí. Kardinál podle něj přispívá k odstraňování bariér mezi církví a státem. "Jeho Eminence Dominik kardinál Duka je v České republice mimořádně váženým představitelem katolické církve a je to též do značné míry právě jeho zásluhou, daří-li se nám postupně odstraňovat bariéry po dlouhé roky existující mezi církví a státem v naší zemi," napsal Zeman.

Duka ve čtvrtek oslaví 75. narozeniny, a dosáhne tak věku, kdy musejí podat demisi všichni katoličtí biskupové. Papež mu ovšem může prodloužit mandát.

Zeman a Duka v roce 2016 společně domluvili majetkové vyrovnání katolické církve a Pražského hradu a Zeman kardinálovi téhož roku 28. října udělil nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva.

Duku někteří věřící za jeho postoj k Zemanovi v minulosti kritizovali. Vadila jim třeba mše za představitele státu, kterou Duka sloužil v listopadu 2015 v Lánech.