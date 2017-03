Sudků za ubodání ženy v nákupním centru dostala výjimečný trest 30 let vězení

AKTUALIZOVÁNO před 9 minutami

Soud Michelle Sudků, která loni v létě ubodala ženu v nákupním centru na pražském Smíchově, potrestal 30 lety za mřížemi. Rozsudek není pravomocný. Výjimečný trest 30 let požadovala obžaloba. Podle znalců Sudků trpí útočným a nekrofilním sadismem, v době činu se ale ovládala.

Praha - Soud potrestal Michelle Sudků, jež loni v létě zabila zákaznici nákupního centra v Praze na Smíchově, 30 lety ve věznici. Výjimečný trest požadovala obžaloba. Rodině zavražděné ženy musí také zaplatit 850.000 korun jako náhradu nemajetkové újmy. Podle předsedy trestního senátu Stanislava Králíka hovořily všechny důkazy proti obžalované. Žena se navíc k činu přiznala. Tvrdila ale, že byla nepříčetná.

Znalci uvedli, že Sudků sice trpí útočným a nekrofilním sadismem, porucha ji však neovlivnila natolik, aby se nebyla schopna ovládat. Podle soudu Sudků konala s rozmyslem a na oba útoky se připravovala.

Poprvé chtěla Sudků zabíjet 5. července, kdy se pokusila uškrtit zákaznici kavárny na Újezdě. Dívka se ale bránila a podařilo se jí přivolat pomoc. Po incidentu nechali policisté ženu převézt do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, lékařům ale o útoku neřekli. Ti Sudků po dvou týdnech propustili. V den propuštění Sudků zabila nakupující v obchodním centru. Podle znalců se chtěla lékařům pomstít za to, že ji propustili z léčebny.

"Zcela cíleně si vymyslela variantu, že někoho usmrtí, aby dokázala, že je nemocná, že je deviantní. Aby doktorům ukázala, že má pravdu," řekla Murínová. Nůž si útočnice opatřila přímo v prodejně, ženu bodla dvakrát. Podle státní zástupkyně neměla napadená šanci přežít, zemřela na místě.

Podle obhájce Sudků Tomáše Dvořáčka útočila žena poprvé ve stavu "snížené příčetnosti", což by měl soud při ukládání trestu zohlednit. U druhého případu nakupující napadla v afektu, řekl. Dvořáček poukázal i na to, že se Sudků k činu doznala. Soud by měl podle obhájce přihlédnout také k tomu, jak se Sudků chovala po prvním útoku. "Moje klientka se od 5. července snažila udělat hodně pro to, aby na svou deviaci společnost upozornila," řekl.

Podle Dvořáčka dlouhý trest odnětí svobody neřeší zdravotní problémy obžalované. "Při rozhodování o trestu nebo ochranném opatření je potřeba klást důraz na to, aby byla klientce stanovena ochranná léčba," řekl. Trest navržený státní zástupkyní považuje obhájce za nepřiměřeně přísný.

"Už bych to nikdy neudělala. Nadále vraždit už nebudu," řekla Sudků ve svém závěrečném vyjádření. "Já jsem lékařům říkala, co jsem udělala, jaké jsem měla myšlenky, nikdo mě neuposlechl, tak se stalo, co se stalo," dodala.

autor: ČTK