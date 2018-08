Policisté nezadrželi ženu, jež později vraždila na Smíchově. Soud jim udělil podmínku

Sudků dva týdny po incidentu v kavárně zavraždila ženu v obchodním centru na Smíchově.

Praha - Za zásah proti Michelle Sudků v kavárně na pražském Újezdě, kde se žena pokusila uškrtit mladou dívku, potrestal Obvodní soud pro Prahu 1 dvojici policistů osmiměsíčními podmínkami s rok a půl dlouhou zkušební dobou.

Podle soudu se dopustili maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Zatímco policisté uložený trest přijali, státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné odvolání, rozsudek proto není pravomocný. Sudků dva týdny po incidentu v kavárně zavraždila ženu v obchodním centru na Smíchově.

Policisté Lukáš Kočer a Petr Michálek byli obžalováni ze zneužití pravomoci úřední osoby, za které hrozí až pět let vězení, činu by se museli podle trestního zákoníku dopustit alespoň v nepřímém úmyslu. K tomu ale podle soudkyně Heleny Králové nedošlo. "Jednalo se o vědomou nedbalost. Nesplnili úkoly, které jsou stanoveny zákonnými normami. Jsou zde dány kroky, které má policejní hlídka učinit, a k tomu ze strany obžalovaných nedošlo," konstatovala Králová.

Zatímco u nepřímého úmyslu je pachatel srozuměn s tím, že může způsobit porušení zákonného právního zájmu, u vědomé nedbalosti spoléhá na to, že k takovému porušení nedojde, uvedl v závěrečné řeči obhájce policistů Eduard Bruna, který změnu právní kvalifikace navrhoval. "Z provedeného dokazování nevyplývá, že by Sudků úmyslně umožnili, aby se vyhnula trestnímu stíhání," doplnil advokát.

Státní zástupce Michal Muravský je naopak přesvědčen, že policisté s následky svého jednání srozuměni byli. Navrhl pro ně dvouletý zákaz činnosti v policejních sborech. Podle něj není pochyb o tom, že policisté na místě získali všechny podstatné informace. "Na zjištění nereagovali tak, jak jim ukládají nejen vnitřní předpisy, ale i samotný trestní řád," řekl Muravský. Zákaz činnosti by ale byl podle Králové pro policisty nepřiměřeně přísný.

Podle spisu nechali policisté Sudků poté, co na dívku zaútočila, převézt do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích a lékařům o útoku nepředali informace. Sudků z léčebny o dva týdny později propustili, v ten samý den zabila ženu v obchodním centru na Smíchově v Praze. Za vraždu a pokus o ni jí pražský městský soud na začátku března uložil 30 let vězení. Státní zástupce v závěrečné řeči zdůraznil, že činnost policistů nemá přímou souvislost s následnou vraždou.

