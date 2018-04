Ovčáček: Za vydáním Nikulina je snaha získat munici na Trumpa. Hrad maskuje svou prohru, tvrdí Joch

AKTUALIZOVÁNO před 10 hodinami

Mluvčímu hradu Jiřímu Ovčáčkovi se nelíbí rozhodnutí Pelikána vydat hackera Nikulina ke stíhání do Spojených států. Podle Romana Jocha se Hrad pouze snaží odvést pozornost od faktu, že prohrál boj o Nikulina.

Praha - Velkou kontroverzi vyvolalo na Twitteru rozhodnutí ministra spravedlnosti Roberta Pelikána vydat ruského hackera Jevgenije Nikulina k stíhání do USA, ačkoliv o jeho vydání žádalo také Ruská federace.

S rozhodnutím ministra se nemůže smířit hradní mluvčí Jiří Ovčáček, který se okolnostem vydání na svém twitterovém účtu už dva dny věnuje.

Ministr Pelikán argumentoval tím, že Rusko žádalo o vydání NIkulina na základě marginálního trestího činu, zatímco v žádosti Spojených států šlo o závažnou trestnou činnost.

USA viní ruského hackera z útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox z let 2012 až 2013. Celkem jde podle zatykače o devět skutků. Rusko žádalo o vydání kvůli internetové krádeži v řádu desítek tisíc korun, ke které mělo dojít v roce 2009.

V pátek Ovčáček začal na svém účtu naznačovat, že vydání Nikulina může souviset s kauzou ruského vlivu na americké prezidentské volby, do které je prý zapleten také prezident Donald Trump.

"Prostě jsme do Washingtonu poslali munici na Trumpa. Řečičky o spojenectví jsou jen balast," napsal například Ovčáček.

Rozdílný pohled na celou kauzu má Roman Joch. Podle politického komentátora je nesmyslné tvrdit, že mezi Trumpem a americkou vládou je rozdíl. "Hrad prohrál boj o vydání Nikulina do Ruska, kde by dostal metál. Ovčáček kalí vodu, prý je to proti Trumpovi, přitom o vydání žádala americká, tj. Trumpova vláda," připomněl Joch.

Ovčáček se pozastavil také nad tím, že předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan na Twitteru za vydání Nikulina děkuje české vládě, ačkoliv o tom rozhodoval ministr spravedlnosti Pelikán.

Ovčáček na Twittteru naznačoval, že podle ústavy by extradici měla rozhodovat vláda, a nikoliv pouze ministr.

Okolností vydaní jsou podezřelé také podle hradního kancléře Vratislava Mynáře.

"Přijede třetí nejvýznamnější politik Spojených států amerických, je tady letadlo na převoz vězňů, Ústavní soud rozhodne v úterý a rozhodnutí pana ministra a celá ta akce proběhne v nočních hodinách," popsal své pochybnosti kancléř Mynář v rozhovoru pro deník E15. Podle kancléře celá věc zavání tím, že vše bylo předem připraveno a naplánováno.

Prezident má právo diskutovat s ministry, řekl o vydání NIkulina Jiří Ovčáček v rozhovoru pro DVTV.