Státní zástupce obžaloval ženu z Tachova kvůli komentářům u fotky teplických prvňáčků

Podle obžaloby se dopustila trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, za což jí hrozí až tři roky vězení.

Teplice - Kvůli nenávistným komentářům k fotce žáků první třídy školy v Teplicích byla obžalována 26letá žena z Tachova. Uvedla to ve čtvrtek Česká televize na základě vyjádření Ondřeje Wendlera z tachovského Okresního státního zastupitelství. Do zmíněné třídy chodí převážně romské, vietnamské a arabské děti. Diskutující na internetu v komentářích k fotce třídy navrhovali poslat prvňáčky do plynu nebo do třídy hodit granát.

Fotografie dětí z teplické školy zveřejnil loni na podzim místní Deník v tištěném vydání i na webu v rámci seriálu snímků prvňáků z různých škol. Poté se fotka objevila i na sociálních sítích, kde někteří lidé začali děti označovat například za malé sebevražedné atentátníky či navrhovali v souvislosti s tím, že škola sídlí v Plynárenské ulici, posílat děti do plynu. "Tam by sednul granát jak pr… na prkýnko," zněl další z mnoha komentářů. Výhrůžky směřovaly i proti učitelům a vedení školy.

Žena z Tachova se podle obžaloby dopustila trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, za což jí hrozí až tři roky vězení. "Ve věci byla dne 29. srpna podána obžaloba," potvrdil televizi státní zástupce Wendler. Podle dřívějších informací deníku Právo napsala nyní obžalovaná žena v komentáři pod fotkou dětí slovo "rovnou", ke kterému přidala obrázek pistole.

V kauze nenávistných komentářů policie podle televize již dříve obvinila z rasově motivovaného přečinu muže z Frýdecko-Místecka. V jeho případě ale státní zástupce stíhání podmíněně zastavil. Pokud se tak obviněný během stanovené zkušební doby nedopustí trestného činu ani přestupku, stíhání pro něj končí. V opačném případě budou kriminalisté ve vyšetřování pokračovat. V případě třetího podezřelého obvinění nepadlo, protože se zdržuje v zahraničí.