Za dva roky ubyla ČSSD desetina členů. Méně je mladých, starých i žen, nejvíc je čtyřicátníků

před 1 hodinou

Praha - Nejsilnější vládní straně ubývají členové, za poslední dva roky se členská základna sociálních demokratů ztenčila o desetinu. Podle zprávy vypracované pro víkendový sjezd ČSSD měla strana ke konci prosince loňského roku 20 349 členů, to je o 2209 méně než o dva roky dříve. Spolu s členskou základnou ubývá i místních organizací strany, za dva roky jich zaniklo 57.

Nejvíc má strana členů ve věku mezi 40 a 50 lety, vrstevníci premiéra a předsedy sociální demokracie Bohuslava Sobotky tvoří pětinu členské základny ČSSD, v závěsu jsou o dekádu starší sociální demokraté.

Ačkoli se ČSSD hlásí k prosazování žen v politice, statistika ukazuje, že se jí přilákat ženy nedaří. Naopak jich ve straně během dvou let ubylo 750, což v procentním zastoupení činí pokles z 35,4 procenta na 35,2 procenta.

Ubylo také mladých sociálních demokratů, skupina do 30 let tvořila koncem roku 2014 celkem 9,61 procenta členů, ke konci loňského roku to bylo 7,96 procenta členů. Klesl i podíl starších sociálních demokratů nad 60 let, a to z 34,85 procenta na 33,25 procenta.

Početně nejsilnější krajskou organizací ČSSD je i přes ztrátu 142 členů stále jihomoravská, čítá 2917 majitelů stranického průkazu. Z třetího místa na druhé poskočila během uplynulých dvou let pražská organizace s 2745 členy. Ubylo jí totiž "pouze" 41 lidí na rozdíl od moravskoslezské, která se ztenčila o 320 na 2668 členů. Největší odliv členů pak zaznamenaly Ústecký kraj (pokles o 413 členů) a Liberecký kraj (pokles o 360 členů).

Počty sociálních demokratů klesají od roku 2009, kdy členská základna dosáhla 24 497 lidí. Mezi lety 2004 a 2008 za vlád sociálních demokratů Vladimíra Špidly, Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka, ale také Mirka Topolánka (ODS) a úřednického premiéra Jana Fischera se řady členů ČSSD rozšířily zhruba o osm tisíc lidí.

Počet členů ČSSD k závěru roku:

Rok Počet členů 2012 23.613 2013 23.202 2014 22.558 2015 21.356 2016 20.349

Zdroj: Zpráva pro sjezd ČSSD

autor: ČTK