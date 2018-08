Z Ano, šéfe! do ANO. Pohlreichův kluk, co si přišel hrát s kamením, chce řídit radnici v Písku

Ondřej Untermüller se proslavil jako malý kluk svým výstupem v pořadu Ano, šéfe!. Vstoupil do hnutí ANO a chce měnit město k lepšímu.

Písek - Video s malým klukem, který při natáčení pořadu Ano, šéfe! oznámil televiznímu kuchaři Zdeňku Pohlreichovi, že si přišel hrát s kamením, už devět let baví lidi na internetu. Dnes se dvacetiletý Ondřej Untermüller možná opět dostane do středu pozornosti - vstupuje totiž do politiky a za hnutí ANO se pokusí probojovat na píseckou radnici.

Untermüller připouští, že i po devíti letech pro řadu lidí zůstává "klukem, co si přišel hrát s kamením". "Může mi to pomoci ve volbách, to je pravda. Protože mě hlavně Písečáci díky tomu znají," myslí si. Přestože se jeho jméno nachází na 11. místě kandidátky, své šance nevidí vůbec černě. "Nevím, kolik mě bude volit lidí, kolik lidí mě vykroužkuje. Ale myslím si, že to vyjde," dodal Untermüller.

Mediální pozornosti se nevyhýbá a k virálnímu videu, které ho jako malého kluka proslavilo, se hrdě hlásí. Untermüllerovy sociální sítě jsou plné fotografií se známými osobnostmi, včetně politiků. "Jsem lovec celebrit, nemám tam jen politiky, ale i různé zpěváky, zpěvačky, herce, herečky. Není to jenom o politice. Je to můj koníček," vysvětluje.

K politice se dostal přes svou rodinu, která se také veřejně angažuje. S jeho nedávným vstupem do Babišova hnutí prý nesouhlasí jeho babička, která byla v komunistické straně. "ANO mě zaujalo jako strana a také Andrej Babiš. Myslím si, že pro nás jako pro národ chce něco udělat. Umí dobře mluvit," myslí si.

Sám by chtěl změnit město k lepšímu. "Jsem rodilý Písečák a moje město úplně nevzkvétá, tak jak by mělo. Chtěl bych tomu také dát něco svého," dodal Untermüller.

Ve volném čase provází na písecké věži a učí se na zahradníka. Právě proto by ve městě rád viděl například více zeleně. "S kamením už si ve volném čase nehraju," uzavřel kandidát.