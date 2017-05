Falešné cesťáky, fiktivní práce. Z neziskovky, která varuje děti před riziky webu, zmizely miliony

před 1 hodinou

Policie se zabývá vyváděním peněz z neziskovky, která po celém Česku učí děti, jak bezpečně využívat internet. Z organizace Národní centrum bezpečného internetu se mohly ztratit až miliony korun. Podle vedení společnosti za to může účetní. Někteří svědci a bývalí zaměstnanci však upozorňují, že o zpronevěřování vedení vědělo a mělo se na něm podílet. Neziskovka působí v Česku už 10 let a spolupracuje s ní ministerstvo vnitra, policie i velké technologické firmy jako Microsoft či Google.

Praha - Lidé z Národního centra bezpečného internetu (NCBI) přednáší v Senátu a mezi jejich partnery patří policie i ministerstvo vnitra. Jejich hlavním posláním je vzdělávat děti o rizicích na internetu. Od minulého roku se však o organizaci zajímají kriminalisté. Panuje podezření, že se z ní vyvedly miliony korun.

Podle verze NCBI je pachatelem účetní. I proto na ženu podali trestní oznámení. Svědci, s nimiž server Aktuálně.cz mluvil, ale popisují situaci jinak. Vedení podle nich o vyvádění peněz nejenže vědělo, ale samo se na něm podílelo. Tuto verzi popsaly tři na sobě nezávislé zdroje.

Peníze se z neziskovky údajně dostávaly pomocí různých fint. Například se měly vypisovat falešné cesťáky, nebo na projektech "pracovalo" více lidí, než tomu bylo ve skutečnosti.

"Zneužívaly se i dotace. Především na projekty Evropské unie jako Safer Internet, Miracle, SocialWeb-SocialWork. U těchto projektů to šlo, jelikož při vyúčtování financí nebylo požadováno účetnictví. Za ty roky může jít o desítky milionů," tvrdí zdroj, který byl obeznámen i s nakládáním s financemi NCBI a jehož identitu deník Aktuálně.cz zná.

Nestandardní nakládání s penězi popisují i někteří bývalí zaměstnanci. "Byly tam třeba podklady, že vyčlenili pět lidí, kteří pracovali půl roku na plný úvazek. V reálu na tom mohl ale pracovat jen jeden člověk a zbytek tam byl fiktivně. To byla běžná praxe," řekl exzaměstnanec NCBI, který si také nepřál být jmenován.

Důležití partneři

Manažer strategie NCBI Zdeněk Záliš přiznává, že k vyvádění peněz došlo, trvá ale na tom, že pachatelem je pouze účetní.

"Naše finanční manažerka tam měla zpronevěru a policejní vyšetřování běží. Netýká se to dotací, ale že vzala nějaké peníze. Třeba proplácela cesťáky, které nebyly, či si přímo něco vyplácela. Mohla vyvést dost," popsal Záliš serveru Aktuálně.cz.

"Podali jsme na ni trestní oznámení a na základě toho probíhá vyšetřování. Všimli jsme si toho vnitřní kontrolou. Jsou tam transakce, které nejsou obvyklé a šly na její účet," popisuje Záliš. V nejbližší době by měla NCBI čekat i kontrola, která se bude účetnictvím zabývat hluboko do minulosti. Policie vyšetřování nechtěla potvrdit, ani se k němu vyjadřovat.

Že by problémy s financováním ohrozily důvěru v NCBI, se ale Záliš nebojí. "Nemyslím si, že to poškodí jméno. To se stává. Když někdo ukradne počítač, tak si nezačnete myslet, že je špatná organizace," míní.

NCBI bylo registrováno v roce 2007. Jak ukazuje poslední výroční zpráva NCBI, která byla publikována v roce 2014, neziskovka zorganizovala 173 školení, tři konference a proškolila přes sedm tisíc lidí. V dalších letech jsou čísla podle Záliše podobná.

Na stránkách NCBI je také uvedeno, že mezi klíčové partnery patří Microsoft, Alza či Google. Minulý týden také organizace pomáhala se seminářem v Senátu o bezpečném internetu. Čestným předsedou Poradního výboru NCBI je i senátor Miroslav Antl z ČSSD.

Celorepublikové kampaně

Mezi partnery NCBI patří i ministerstvo školství (MŠMT). "V současné době probíhá spolupráce mezi ministerstvem školství a NCBI v rovině zasílání obecných informací z rady Evropy v oblasti mládeže," popsala mluvčí resortu Jarmila Balážová.

V roce 2013 až 2015 spolupracovalo ministerstvo s NCBI na projektech jako Hate Speech, ke kterým se Česko zavázalo vůči Radě Evropy.

"NCBI byl v těchto letech jmenován národním koordinátorem této kampaně a odbor pro mládež MŠMT koordinoval Řídící výbor kampaně na národní úrovni. V roce 2015 byla kampaň prodloužena a její koordinace v tuzemsku přešla plně pod NCBI. MŠMT se již v této kampani neangažuje," dodala Balážová.