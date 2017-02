Výbuch v Poličce udělal z osady místo duchů. Na exploze už jsme si zvykli, říkají evakuovaní

AKTUALIZOVÁNO před 7 hodinami

Skoro stovka lidí z poličské městské části Bořiny si musela ve čtvrtek odpoledne během hodiny sbalit nejnutnější věci a utéct. Osada totiž stojí v bezprostřední blízkosti areálu Poličských strojíren a zbrojařské firmy STV Group, v jejichž halách vybuchovala munice. Ta zranila devatenáct lidí, z toho čtyři těžce. Vyprázdněné domy a chaty ještě hlídají policisté, ale evakuovaní už se mohou vracet domů. Uvnitř opuštěného areálu podniku, který stejně jako další provozy STV Group nemá s explozemi problém poprvé, se pohybují hasiči.

Polička - Návštěvníci Pripjati, více než třicet let opuštěného města u černobylské elektrárny, asi cítí větší tíseň. Jenže v Bořinách, osadě na kopci nad Poličkou, si na ponuré fotografie z vyhlášeného města duchů nešlo nevzpomenout. Chatová osada a několik obytných domů, z nichž většina stojí jen pár desítek metrů od plotu strojní a zbrojařské fabriky, byly od včerejška podobně liduprázdné jako Pripjať.

Mezi domy zůstalo jen pár aut, kus odtud na silnici vedoucí k vrátnici fabriky stojí dvoučlenná policejní hlídka. Všechna okna jsou zavřená, i když za některými visí čerstvě vyprané prádlo, opuštěné jsou zahrádky i dvorky. Bezútěšnost tady násobí i obyčejně nakloněný stožár uličního osvětlení. Zvláštní ticho se nese i z dělníky opuštěného areálu fabriky. Ještě ve čtvrtek se tu přitom ozývaly ohlušující výbuchy, které zranily devatenáct lidí. Když teď mezi domy prochází jediný hasič, zvuk jeho těžkých bot se nese stovky metrů.

Tohle je místo, kam ještě v pátek odpoledne nikdo kromě mužů a žen v uniformách a šéfů podniku nesměl. Policie říkala, že uzavřela celý areál a hlídá okolí do vzdálenosti 1200 metrů od něj. Pravda je ale taková, že střežila jen silnice, na které umístila značky zákaz vjezdu. Po polních nebo lesních cestách se dalo k továrně snadno přijít. Náhodný turista se sem, stejně jako reportér Aktuálně.cz, dostal bez potíží.

Ti, kteří tady normálně žijí, se museli rychle sbalit ve čtvrtek po 16. hodině a odjet ke svým příbuzným nebo na chaty či chalupy. Několik evakuovaných, kteří neměli kam odejít, skončilo na oprýskané přízemní ubytovně u poličského fotbalového hřiště.

Pavel Buček, který žije v Bořinách v bytovém domě i se svojí matkou, je jedním z nich. "Ty výbuchy začaly kolem půl jedenácté a byly jiné, než obyčejně. A když začali jezdit hasiči a záchranka, bylo jasné, že se něco děje," vypráví v jen nejnutnějším nábytkem zařízeném pokoji s papundeklovými stěnami. Dodávka hasičů dovezla matku se synem na ubytovnu po páté večer, stejně jako dalších sedm evakuovaných bez možnosti jiného přístřeší.

Po půlnoci ale Bučkovy čekala další svízelná situace. "Matce se začalo špatně dýchat, udělalo se jí velmi zle. Možná kvůli astmatu, možná i tím stresem. Musel jsem volat záchranku, takže noc nakonec strávila v nemocnici ve Svitavách," řekl. Velmi prosté, nijak pohodlné vybavení pokoje proto muž příliš nevnímá. "Topení topí, na chodbě ve sprchách teče teplá voda, hlavně aby matka byla v pořádku," říká jednačtyřicetiletý muž. Nestěžuje si ani na život vedle továrny na munici. "Zvykli jsme si. Bouchá to už kolik let, hlavně od chvíle, co to převzala ta zbrojní firma. Ale takové jako teď to ještě nikdy nebylo," popisuje.

Poličské strojírny Od roku 2015 se Poličské strojírny staly součástí holdingu STV Invest. Zároveň v únoru loňského roku převedly zbrojní výrobu do společnosti STV Group, která patří rovněž koncernu a je největším českým výrobcem munice. V areálu Bořiny, místní části Poličky, se tak nadále nakládá s municí, od loňska však pod hlavičkou STV Group.Tradice podnikání spadá v Poličce do roku 1920, První vojenská muniční továrna se orientovala především na ruční granáty a dělostřelecké střelivo. Pobočným závodem Adamovských strojíren Adamov se podnik stal v roce 1958. Od května 1992 jsou strojírny akciovou společností.

Podobná smířenost panuje i mezi ostatními obyvateli města. "Ty výbuchy jsou tu slyšet běžně, lidé vědí, že se tam dělá s municí, ale co naděláte. Že se nyní děje něco mimořádného, nám došlo, až když začaly houkat sanitky," říká Marcel Dvořák, který pracuje ve firmě vzdušnou čarou asi kilometr od továrny. Nejvíc se prý fabriky bojí ti, kteří v ní pracují. "Podnik skupuje starou munici a delaboruje ji. Měli jsme tu kluka, který tam pracoval a odešel, protože se obával o svoje zdraví. Nakonec se tam ale stejně vrátil, asi kvůli penězům," míní správce sportovního areálu a ubytovny Jiří Procházka.

Je pravda, že Poličské strojírny i STV Group, který je největším českým výrobcem munice, za sebou mají podobných nehod více. V roce 2007 v továrně, kterou naštěstí odděluje od města kopec, vybuchl při likvidaci armádní munice granát a v roce 2015 v hale explodovalo 320 tun střelného prachu. Tehdy uletěla část střechy. Výbuchy a požáry ničily i areály firmy STV Group. V roce 2007 bývalý armádní sklad v Novém Městě pod Smrkem - Hajništi, v roce 2015 se v Ratajích na Kroměřížsku během výroby výbušnin vznítily nebezpečné látky a začala hořet část budovy. Při požáru se zranil jeden pracovník. STV Group je známá i z případu Vrbětice. Využívala tamní vojenský areál, ve kterém vloni vybuchly dva sklady, které si pronajímala společnost Imex Group.

Čtvrteční nehoda se stala při lisování trinitrotoluenu v takzvaných počinových náložích, výbuch pak způsobil exploze i dalšího uskladněného materiálu. "Vznítil se výbušný materiál na jednom z lisů trhavin. Následný požár se rozšířil na většinu objektu. Při požáru byli těžce zraněni čtyři pracovníci společnosti. Doprovodná tlaková vlna poškodila zároveň několik sousedních objektů a přivodila lehčí zranění dalším zaměstnancům, kteří se v těchto objektech nalézali," píše se v tiskové zprávě, kterou v pátek vedení společnosti rozeslalo. "Přestože k poslední známé explozi došlo včera v 19:50 hodin, je třeba zatím vyčkat, dokud neskončí všechny chemické procesy spojené s hořením, než bude možné na místo havárie vstoupit. Do té doby jsou úvahy o možné příčině založeny na nepřímých informacích a pozorování zúčastněných," stojí ve zprávě, ve které je citovaný ředitel Poličských strojíren Petr Němec.

Celý areál podniku tak zůstane ještě nějaký čas zavřený. A kdy odejde z ubytovny, ještě odpoledne nevěděl ani Pavel Buček: "Nikdo nám nic neřekl, ale zatím vydržíme. Co jiného nám zbývá."

Policie v pátek v šest večer nakonec zprůjezdnila silnici u areálu Poličských strojíren a lidé evakuovaní z okolí se tak mohou vrátit domů. Podle hejtmana Martina Netolického akutní nebezpečí již nehrozí. "Epicentrum prozkoumali pyrotechnici s termokamerou. Snížila se výrazně teplota, takže bezprostřední riziko již není. Je ale třeba prohledat okolí, protože tam bylo několik nálezů železných obalů," uvedl hejtman.

autoři: Martin Biben, Martin Ťopek