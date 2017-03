Průzkum: Volby by v březnu vyhrálo ANO s desetiprocentním náskokem nad ČSSD

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Praha - Volby do Poslanecké sněmovny by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32,5 procenta hlasů s desetiprocentním náskokem před druhou sociální demokracií. Aktuální volební model Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) předpokládá, že do sněmovny by se dále dostali komunisté, občanští demokraté a lidovci, pětiprocentní hranici by těsně překročila i TOP 09 a hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury.

Sociální demokraté by podle CVVM nyní získali 22 procent hlasů, KSČM 12 procent a ODS 8,5 procenta. Volební zisk pro KDU-ČSL by činil 6,5 procenta, o procento méně by dostala TOP 09 a SPD rovných pět procent hlasů. Pro piráty a zelené by hlasovalo shodně 1,5 procenta voličů.

Starostům a nezávislým (STAN), kteří podle dosavadní dohody budou v říjnu společně kandidovat s lidovci, přisoudil volební model procento hlasů, stejně jako hnutí Úsvit-Národní koalice.

Oproti únoru si ANO polepšilo o procento, ČSSD o dvě procenta a KSČM o procento a půl. Naopak ODS, KDU-ČSL i TOP 09 oproti minulému měsíci oslabily, nejvíce lidovci o 2,5 procenta. Zatímco minulý model CVVM přisuzoval SPD tři procenta, nynější jim dává šanci na poslanecká křesla.

I další agentury pro výzkum veřejného mínění favorizují jako vítěze voleb ANO před ČSSD, liší se ale v odhadovaném rozdílu mezi oběma nejsilnějšími stranami. Kolem pětiprocentní hranice umožňující vstup do dolní komory se pohybuje SPD či piráti.

Pokud by se konaly volby v březnu, zúčastnilo by se jich podle CVVM 59 procent občanů, tedy víceméně stejně jako v únoru i březnu. Deklarovaná účast by byla prakticky shodná s účastí v minulých sněmovních volbách, k nimž v roce 2013 přišlo 59,5 procenta voličů.

autor: ČTK