Vlak se na Hodonínsku srazil s přívěsem náklaďáku, trať stála 4 hodiny. Nehoda se obešla bez zranění

Osobní vlak se v úterý u Vnorov na Hodonínsku střetl s přívěsem nákladního auta. Řekl to mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Trať z Hodonína do Veselí nad Moravou stála asi čtyři hodiny, po 13:00 byl obnoven provoz. Řekla to mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Do té doby v místě fungovala náhradní autobusová doprava. Nikdo se nezranil. Podle Mikošky se nehoda stala na odlehlém menším přejezdu bez závor. "Ve vlaku cestovalo 15 lidí. Nikdo se nezranil," uvedl Mikoška. Mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal napsal, že přejezd měl světelnou signalizaci a že vznikla škoda v řádu stovek tisíc korun. Policie podle mluvčího Petra Zámečníka bude prověřovat, zda signalizace fungovala.