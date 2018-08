Bývalý dozorce dostal půlroční podmínku kvůli vězni, který zemřel po požití metadonu

Za porušení povinností soud uložil dozorci půlroční podmínku s dvouletým odkladem. Babička a přítelkyně zemřelého po něm požadují osm milionů korun.

Praha - Za úmrtí vězně po nesprávném podání metadonu uložil soud bývalému dozorci Michalu Šolcovi půlroční podmínku s dvouletým odkladem. Podle rozsudku událost nenahlásil nadřízenému a kolegy neinformoval při střídání směn. Verdikt není pravomocný, státní zástupce i Šolcův obhájce si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

Za porušení povinností Šolcovi hrozí maximálně dva roky. Babička a přítelkyně zemřelého po něm požadují osm milionů korun, soud je ve středu s nárokem odkázal na civilní řízení.

Třicetiletý vězeň zemřel na Boží hod roku 2016 poté, co si došel pro metadon, i když na něj neměl nárok. Využil prý toho, že měl stejné příjmení jako odsouzený, který opiát dostával při léčbě drogové závislosti. Šolc u podání metadonu nebyl, o jeho podání nesprávnému člověku se podle obžaloby dozvěděl asi o půl hodiny později.

Šolc podle středečního rozsudku v rozporu s předpisy mimořádnou událost nenahlásil nadřízenému. Spokojil se s tvrzením sestry, že není třeba volat lékaře a vězeň bude pouze unavený. "Měl povinnosti stanovené interními předpisy, jak se v tomto případě zachovat, a ty nedodržel," vysvětlil soudce Vítězslav Rašík, proč muže potrestal podmínkou.

Šolc uvedl, že nařídil dozorcům častější kontroly poškozeného. Celodenní služba mu končila v šest večer, pak odešel domů. Vězeň později zemřel kvůli otoku mozku a dušení po otravě metadonem. Úmrtí muže bylo podle soudu možné zabránit, kdyby mu byly podány léky.

"Bylo prokázáno určité spoluzavinění pana poškozeného. Zejména z výpovědí svědků je zřejmé, že poškozený dobře věděl, že mu metadon podán být nemá. Z dřívějška měl zkušenosti s požíváním omamných látek, podle všeho si tedy chtěl v uvozovkách zpříjemnit výkon trestu o Vánocích," řekl Rašík.

Podle soudce má za smrt muže primární odpovědnost sestra, která vězni metadon podala. Inspekce bezpečnostních sborů ji sice navrhla obžalovat z usmrcení z nedbalosti, žalobu na ni ale státní zástupce nepodal. Uzavřel s ní dohodu o vině a trestu, v níž žena přijala roční podmíněný trest.

Počínání dvojice dozorců, kteří vězně omylem ke zdravotní sestře přivedli a neprověřili jeho totožnost, bylo kvalifikováno jako přestupek.

Státní zástupce Radek Klvaňa pro Šolce navrhoval roční podmínku. Zatím není jisté, jestli se proti rozsudku odvolá. "Jsem rád, že zdejší soud vyhověl návrhu obžaloby ohledně viny. Pokud jde o výši trestu, to je ještě ke zvážení, proto jsem si ponechal lhůtu k vyjádření," řekl novinářům po vynesení rozsudku.

Šolc ve středu k soudu nepřišel. Jeho obhájce Josef Kopřiva řekl, že věc by podle něj neměla být řešena v trestním řízení. "Samozřejmě mu to zkomplikovalo život, u Vězeňské služby dělal poměrně dlouhou dobu, musel po deseti dvanácti letech odejít a hledat si nové zaměstnání," řekl právník. "Je mu to samozřejmě líto, ale tu vinu tam nevidí, myslí si, že udělal vše, co mohl. Pověřil podřízené, aby konali, tak jak měli konat, a nedostal žádnou zpětnou vazbu, že se děje něco špatně," dodal.