Vadil by vám soused muslim, černoch, nebo Rom? ptal se Soukup politiků. Žádný rasismus, naopak, říká

30. 3. 2018

Moderátor Jaromír Soukup se v jednom ze svých pořadů na TV Barrandov ptal politiků, vedle koho nechtějí žít. Na výběr měli Roma, muslima, černocha a expředsedu TOP 09 Miroslava Kalouska. Podle některých komentářů na sociálních sítích byla scéna xenofobní, Soukup to odmítá.

Praha - Debatu na sociálních sítích vyvolala magnetická nástěnka, která se objevila v pořadu Duel Jaromíra Soukupa na TV Barrandov. Její pomocí měli politici ohodnotit, koho by nechtěli za souseda. Na výběr byl Rom, muslim, černoch a politik TOP 09 Miroslav Kalousek. Někteří lidé v komentářích scénu z debaty považují za xenofobní.

V debatě vystoupili poslanci Martin Kupka (ODS) a Jan Klán (KSČM) a Tomio Okamura (SPD). Ten je na TV Barrandov častým hostem a kromě jiného je hlasitým kritikem islámu.

Všichni politici na dotaz moderátora Soukupa, vedle koho by nechtěli bydlet, odpověděli, že záleží na člověku, a ne rase či barvě pleti. "S islámem mám problém, protože je ta ideologie tak nesnášenlivá. U muslima (jako souseda) bych se bál," okomentoval obrázek s muslimem Okamura.

Podle moderátora Jaromíra Soukupa se o rasistickou debatu nejednalo. Naopak se prý ukázalo, že rasismus hosté odmítají. "Všiml jsem si těch reakcí (na sociálních sítích). Hosté reagovali výborně a rasismus odmítli. Osobně, a to jsem vždy opakoval, jakoukoliv formu rasismu odmítám, legální ekonomická migrace byla všemi hosty považována za přijatelnou. Pokud by to tak nebylo, ohradil bych se," sdělil Aktuálně.cz Soukup, šéf vydavatelství Empresa Media, pod kterou spadá i TV Barrandov.

Soukup prý chápe nenávistnou atmosféru na sítích. "Ale takhle to otočit přesně proti smyslu debaty je fakt přes čáru," ohradil se Soukup proti reakcím na síti. Někteří diskutující na Twitteru či Facebooku se i ptali, proč hosté neměli na výběr "nebydlet" vedle Soukupa.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na začátku března řešila kolem 20 stížností na TV Barrandov kvůli pořadům s moderátorem Soukupem. Se stanicí řeší také čtyři správní řízení kvůli neobjektivitě pořadů. Právní kroky zvažuje i Česká televize, o které Soukup natočil sérii dílů svého pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa. Veřejnoprávnímu médiu vadí, že v těchto pořadech nezazněl názor i druhé strany.