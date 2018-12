V Písnici v Praze hořel sklad s oblečením, dohašování potrvá až do ranních hodin

Aktualizováno před 12 hodinami

V Písnici v Praze hoří sklad, hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu | Video: Aktu.cz | 00:36

V pražské Písnici v úterý po poledni vypukl rozsáhlý požár skladu obuvi a oblečení. Hořelo v plechové hale na ploše zhruba padesát krát sto metrů. Asi od 16:00 mají hasiči plameny pod kontrolou, dohašování ale potrvá podle odhadu velitele zásahu až do rána. Hasiči to uvedli na twitteru. Policisté uzavřeli okolní ulice a evakuovali přilehlé budovy. Omezení platí i večer, řekl policejní mluvčí Tomáš Hulan. Lidé by se místu měli vyhnout.

U požáru zasahovalo zhruba 100 hasičů. Na místě se vystřídalo devět profesionálních a osm dobrovolných jednotek, vyhlášen byl třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Jeden z hasičů utrpěl lehké zranění, po ošetření se ale k zásahu vrátil. Nikdo další zraněn nebyl. "Uvnitř haly se nikdo nenacházel," uvedl mluvčí hasičů Martin Kavka. Záchranáři na místo přesto dorazili se speciálním vozem Atego pro mimořádné situace. "Po 16:00 byl nasazen nakladač na rozhrabávání ohořelých zbytků uskladněného materiálu," podotkl Kavka. Předtím, než se podařilo šíření ohně zastavit, poškodil i sousední objekt. Stanovit příčinu požáru a předběžně odhadnout škody bude možné nejdříve ráno, řekl mluvčí. Kvůli zásahu musela dopravní policie uzavřít Vídeňskou ulici, dopravu odklání několik desítek policistů. Hulan vyzval řidiče, aby k cestě z Prahy a do města využili jiných tras. Na Vídeňské, Kunratické spojce i v okolí obou frekventovaných ulic je výrazně omezen také provoz příměstských autobusů, některé jezdí odklonem, další nabírají velké zpoždění. Dopravní omezení trvají i v 18:00. "Situaci neustále vyhodnocujeme. Jakmile to bude možné, opatření ponížíme, abychom ulevili dopravě. Čas ale zatím nemůžeme určit," řekl Hulan. Řidiči jsou podle něj ukáznění. Chemická jednotka měřila koncentrace škodlivin, které nebyly zvýšené. Starosta Libuše a Písnice Jiří Koubek (TOP 09) tak nedostal od krizového štábu magistrátu pokyn, aby obyvatelé nevětrali. "Udělali jsme nějaká drobná opatření v rámci školy a školky. Pozavírala se okna," uvedl. Foukal vítr od západu a oblak kouře šel směrem z Prahy na Vestec a Jesenici, dodal. Černý kouř z hořícího skladu lidé zaznamenali i v centru hlavního města.