Účtenková loterie už má logo. Stálo téměř sto tisíc a hraje všemi barvami

před 3 hodinami

Praha - Účtenková loterie, která má začít fungovat od října, už má své logo. Barevný nápis "účtenkovka" vyšel ministerstvo financí na 96 800 korun s DPH. Upozornil na to web Podnikatel.cz. Autorkou loga je grafická designérka Hana Kolbe.

"Vítězná varianta loga byla vybrána po pečlivém zhodnocení všech estetických i technologických kritérií. Celková cena za zpracování kompletního grafického manuálu byla 80 tisíc korun bez DPH," sdělil Aktuálně.cz tiskový mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Účtenkovou loterii spustí ministerstvo financí 1. října, přičemž první slosování proběhne 15. listopadu. Loterie měla podle původních plánů odstartovat zhruba v polovině letošního roku, příprava se ale protáhla.

Každý měsíc má stát rozdat 21 025 výher a hrát se bude vždy o hlavní cenu ve výši jeden milion korun. Druhý vylosovaný vyhraje auto v hodnotě zhruba 400 tisíc korun, třetí si připíše 300 tisíc korun, čtvrtý 200 tisíc a pátý výherce 100 tisíc.

Do slosování budou lidé moci přihlásit pouze jednu účtenku denně, a to přes mobilní aplikaci nebo na webových stránkách. Česko do loterie investuje ročně 65 milionů korun, cílem je motivovat zákazníky, aby si doklady o zaplacení brali a schovávali.