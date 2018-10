Muž, který by vyhrál i bez Babiše. Macura chce v Ostravě zdolat i špinavé ovzduší

Co se nepodařilo v Praze Adrianě Krnáčové, podařilo se na plné čáře Tomáši Macurovi v Ostravě. Současný primátor města a lídr ANO v Ostravě je na první pohled nenápadný muž. Hnutí však po čtyřech letech vládnutí přivedl k vítězství a co víc - k rekordnímu zisku téměř 33 procent hlasů a jednadvaceti mandátům v zastupitelstvu města. Macura je přitom v hnutí ANO trochu nezvyklou postavou.

Ostrava - "On patří k atypickým politikům v rámci ANO, je velmi autonomní, ani jednou se mi nestalo, že by mi řekl, že mu volal Babiš nebo Faltýnek. Bude zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet jeho vztah s vedením ANO dále," poznamenal lídr hnutí Ostravak a dosavadní radní města Lukáš Semerák.

O Macurovi, který vstoupil do ANO až v loňském roce, se podobně jako o jeho brněnském kolegovi Petru Vokřálovi říká, že by ve svých městech suverénně zvítězili i bez Babiše na billboardech. Že číslo na jeho mobil ani tvář na plakátech vlastně nepotřebují.

"Je to pravda, nyní už ne. Nezapomínejme ale, že bez Babiše a jistého étosu kolem hnutí ANO, na které oba vsadili, by se do svých funkcí nikdy nedostali," konstatuje politolog Lukáš Jelínek.

Určitou samostatnost a nezávislost Macurovi podle Jelínka umožňuje právě výrazné zaměření na komunální politiku. "Dostali možnost uskutečnit svoje záměry a to, že se vlastně nezabývají velkou politikou, jim umožňuje nedostat se do konfliktu s Babišem," míní.

Macurovi k jeho výraznému úspěchu pomohlo, že zvládl uplynulé čtyři roky bez skandálu a v Ostravě se těší oblibě. Často opakoval, že chce město dále směřovat k moderní evropské metropoli 21. století. "Aby se navždy zbavila nálepky špinavého a nezajímavého města plného udřených lidí. To se mění už řadu let, ale ještě toho chybí spousta dokončit," říkal.

U liberálnější části jeho voličů mu mohlo prospět i to, že nikdy nepatřil k Babišovým viditelným podporovatelům. Řekl, že jeho trestní stíhání ho netěší a celou kauzu Čapí hnízdo dokonce označil za Babišovo jisté selhání. V prezidentských volbách navíc jako jedna z mála osobností ANO podpořil Jiřího Drahoše.

Vstřícný a slušný

K silným stránkám politika Macury zdá se patří i vstřícnost, slušnost a věcnost. Na jednom z mítinků na ostravském sídlišti Dubina například dokázal trpělivě a se shovívavým úsměvem naslouchat jednomu z mužů důchodového věku, který ho neúnavně asi dvacet minut zásoboval nespočtem svých nápadů, jak situaci ve městě zlepšit. Vysvobodit ho musela až jedna z organizátorek setkání.

Vlastnosti, které nejsou v české politice úplně běžné, si čtyřiapadesátiletý Macura přinesl ze soukromého sektoru. Do roku 2014, kdy se stal lídrem hnutí ANO v komunálních volbách a poté primátorem, znal jméno subtilního nevysokého muže jen málokdo. Po studiu ekonomie (obor finance a úvěr) na Vysoké škole ekonomické v Praze pracoval ve Státní bance československé, poté v Moravských chemických závodech a nakonec ve farmaceutické společnosti Walmark. Tam se nejprve stal finančním ředitelem, poté generálním ředitelem a nakonec i akcionářem společnosti.

ČSSD vymetl z koalice

Pod vedením politického nováčka však ANO volby v roce 2014 vyhrálo s náskokem více než pěti procent na druhou ČSSD, získalo 15 mandátů z 55 a sestavilo koalici s ČSSD a lidovci. O rok a měsíc později, v listopadu 2015, však už Macura musel ukázat rozhodnost, když vymetl z koalice sociální demokraty a rychle je nahradil hnutím Ostravak a ODS.

"Dozvěděl jsem se, že ČSSD na nás chystala podraz, domlouvala novou koalici bez naší účasti," vysvětloval tehdy.

O tom, jestli byla nová koalice úspěšná, lze vést spory. Faktem však je, že s největšími ostravskými bolestmi - přetrvávající nevzhledností řady tamních prostranství a ulic, a to i přes jejich viditelnou proměnu, znečištěným ovzduším a odlivem zejména mladých a kvalifikovaných lidí - toho mnoho neudělala. "Je to mizérie, skoro bych řekl, že to je věc, která mě trápí nejvíc," připustil Macura.

"Bohužel to nikdy historicky nebyla priorita Ostravy a těžko se to láme," komentoval pro HN přetrvávající ošklivost řady místních zákoutí i přesto, že magistrát v posledních letech vyhlásil pět výběrových architektonických soutěží na menší náměstí i další prostory ve městě. Připravená je podle primátora i velkorysá přestavba chátrajícího podchodu a vůbec celé křižovatky na náměstí Republiky.

U vzduchu, který je ve městě nejhorší v zemi, si může primátor připsat ještě méně úspěchů. Znečištění prachem jde sice postupně dolů, ale velmi pomalu, u benzoapyrenu je stav ještě horší. Jistý vliv na ovzduší mohou mít ekologické pohony ostravské městské policie i časté čištění ulic. Město se navíc jako první velké sídlo v zemi rozhodlo od roku 2020 zříci dieselových motorů u autobusů. I odchody kvalifikovaných lidí zejména do Prahy a Brna dál pokračují, některé gymnaziální třídy už dokonce pořádají abiturientské srazy v Praze.