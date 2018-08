Téma migrace ovládne příští evropské volby, rozhodne tichá většina, řekl Babiš Reuters

Premiér také zopakoval, že Česko žádné migranty nepřijme. Češi podle něj dostatečně pomáhají lidskými zdroji a financemi.

Praha - Evropské problémy s migrací budou hlavní příčinou obav voličů při volbách do Evropského parlamentu v květnu příštího roku a přitáhnou do hlasovacích místností tichou většinu protiimigračních voličů. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle Babiše jsou problémy schengenské skupiny EU naléhavější než ty, které se týkají eurozóny. "Všichni mluví o eurozóně, což je opravdu legrační. Měli bychom mluvit o Schengenu," řekl Babiš.

Tento problém rovněž postihne výkonný orgán EU - Evropskou komisi - dodal Babiš, podle nějž je podivné, že chce tolik lidí diskutovat o reformách eurozóny, namísto aby řešili Schengen, který pokrývá většinu EU.

Babiš podporuje princip volného pohybu lidí, ale chce silnou hranici kolem Evropy. V rozhovoru uvedl, že schengenský prostor bez vnitřních kontrol hranic by se měl rozšířit na všechny země EU na kontinentě včetně Chorvatska, Bulharska a Rumunska.

EU usiluje o zavedení společné migrační politiky od roku 2015, kdy do EU vstoupil více než milion běženců, převážně z Blízkého východu a Afriky; to značně zatěžuje země na okraji Schengenu, jako je Řecko a Itálie.

Česká republika a další země střední Evropy, jako Maďarsko, Polsko a Slovensko, se dlouhodobě stavěly proti Bruselem navrhovanému systému kvót na přerozdělování žadatelů o azyl. Tato myšlenka byla oficiálně smetena ze stolu na červnovém summitu EU, kde ji nahradila dohoda o dělbě uprchlíků na základě dobrovolnosti.

Babiš zopakoval, že jeho země nepřijme žádné migranty; Češi podle něj pomáhají lidskými zdroji a financemi včetně 80 milionů eur vynaložených od roku 2015 na podporu migračních středisek mimo EU.

Reuters připomíná, že Babiš v červenci získal důvěru v hlasování Parlamentu pro svou menšinovou vládu složenou ze svého hnutí ANO a sociální demokracie s podporou komunistické strany, která v roce 1989 přišla o vládu v zemi.

Kritiku kvůli tomu, že znovu komunisty nechal mluvit do vlády, Babiš odmítá. V rozhovoru řekl, že česká média tuto záležitost nafoukla svými "falešnými zprávami".

Podle něj s ním tuto záležitost neřešil žádný ze zahraničních partnerů a dodal, že proruští komunisté stavící se proti NATO jeho vládu neovlivní, protože "se nebojí předčasných voleb" v případě, že by komunisté stáhli svou podporu vládě.

Babiš vede jednu z nejvíce euroskeptických zemí EU, která zatím neplánuje vstup do eurozóny. V rozhovoru řekl, že myšlenky na prohloubení integrace eurozóny, jako je například společný rozpočet, blok zemí EU ještě více rozpoltí. EU se přitom potřebuje reformovat a připravit na odchod Británie.

Jsem lídr protiimigrantské agendy v Evropě, říká Babiš: