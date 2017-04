Středočeští zastupitelé šéfce úřadu pro jadernou bezpečnost Drábové nechali krajský mandát

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Středočeští zastupitelé odmítli zbavit mandátu krajské zastupitelky předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou (STAN). Podle ministerstva vnitra jako vysoká státní úřednice však nemůže být zároveň zastupitelkou kraje, mandát jí tak zřejmě odebere ministr vnitra Milan Chovanec. Hnutí STAN, za něž byla Drábová zvolena, s právním názorem ministerstva nesouhlasí a chce, aby se celým sporem zabýval soud.

Praha - Dana Drábová zatím zůstává zastupitelkou Středočeského kraje. Předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost zastupitelé na úterním jednání odmítli mandát zrušit. O jejím setrvání tak teď nejspíš rozhodne ministerstvo vnitra, podle kterého je funkce vysokého státního úředníka s postem krajského zastupitele neslučitelná.

"Máme analýzu, že ten mandát bychom měli ukončit. Budu se o tom ještě bavit se superúředníkem Jozefem Postráneckým. A pokud stanoviska protistrany přetrvají, tak nezbude nic jiného než jí ten mandát odebrat. A pak se asi potkáme až u soudu," řekl po rozhodnutí zastupitelů ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

S jeho argumenty ale nesouhlasí Starostové a nezávislí, za které Drábová v krajském zastupitelstvu sedí. Ti tvrdí, že přednost před volebním zákonem má novější služební zákon, který souběh obou funkcí umožňuje. "Opíráme se o stanovisko místopředsedy Legislativní rady vlády Matese, podle kterého by měla platit novější právní norma. A zároveň by to podle něj mělo vést k novelizaci zákona, který celou věc do budoucna jednoznačně stanoví," řekl Aktuálně.cz šéf středočeských STAN Vít Rakušan. A potvrdil, že pokud tedy ministr Drábové mandát zruší, obrátí se Starostové na soud.

Dana Drábová se do zastupitelstva Středočeského kraje dostala po říjnových krajských volbách, ve kterých od voličů získala přes 11 a půl tisíce preferenčních hlasů. "Já sama žádné kroky nechystám. Budu zkrátka vykonávat funkci zastupitelky, dokud budu mít mandát. Ale že je zpečetěn, je podle mě jasné," reagovala na rozhodnutí kolegů v kraji Drábová.

V obdobné situaci jako Drábová byla v Královéhradeckém kraji náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Ta ale situaci vyřešila sama a v pondělí na post krajské zastupitelky rezignovala. K tomu se Drábová se nechystá. Chce, aby její případ posloužil tomu, aby se volební zákon pro tyto případy sjednotil a vyjasnil. "Pokud se Starostové obrátí na soud, uvítám to. Legislativa v tomto není jednoznačná a dosud si nikdo nedal práci s tím, aby obhájil, že se má aplikovat takto přísně," myslí si Drábová.

V říjnových volbách se do zastupitelstev krajů dostalo pět vysokých státních úředníků. Někteří z nich už neslučitelnost mandátů vyřešili dříve. Náměstek ministryně školství Robert Plaga (ANO) se místa v zastupitelstvu Jihomoravského kraje vzdal.

Naopak Jana Vildumetzová (ANO) raději opustila místo náměstkyně ministra vnitra a stala se hejtmankou Karlovarského kraje. Náměstkyně ministra financí a zastupitelka Pardubického kraje Lenka Dupáková, dříve Jurošková (ČSSD), vyřešila dilema odchodem na mateřskou dovolenou.

Šéf středočeské buňky STAN Vít Rakušan ale upozorňuje i na další případy střetu vysoké státní úřednické a krajské politické funkce. "Třeba ministr pro legislativu a lidská práva Jan Chvojka (ČSSD), je zároveň zastupitelem v Pardubickém kraji," dodává Rakušan.

