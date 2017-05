Stavět fiktivní města je mravenčí práce, říká architekt Mafie III. Ve hře obnovil i zničenou operu

před 15 hodinami

Na brněnské konferenci Game Access ´17 vystoupila dvojice stavitelů fiktivního města New Bordeaux, ve kterém se odehrává slavná hra Mafia III. Grafik Nathan Cheever spolu s architektem a designérem Petrem Záveským popisovali, jak se při tvorbě herního prostředí inspirovali jihoamerickým New Orleans. S trochou nadsázky se jejich tým musel vžít do profese urbanisty a do detailů "postavit" město se všemi funkčními budovami, silnicemi i charakteristickými přímořskými kanály. "Je to vlastně mravenčí práce," říká k tomu Záveský.

Brno - V srpnu to bude patnáct let od chvíle, kdy se do prodeje dostala legendární česká počítačová hra Mafia: The City of Lost Heaven. Hráč se v ní ocitá v roli hlavního hrdiny Tommy Angela, který se shodou náhod stane členem mafiánské rodiny ve Spojených státech dvacátých let minulého století.

První díl Mafie, často označované za nejlepší českou hru vůbec, se dočkal ještě dvou volných pokračování. Za dobu, než loni vyšla Mafia III, se změnilo snad vše. Také české tvůrce vystřídala americká vývojářská společnost Hangar 13.

Dva z jejích členů v Brně na konferenci Game Access ´17 popisovali, jak tvořili fiktivní americké město New Bordeaux, ve kterém se třetí díl Mafie odehrává.

Týmu vývojářů se předlohou pro herní svět stalo New Orleans, půlmilionové město na jihu USA v ústí řeky Mississippi do Mexického zálivu. "Je to vlastně mravenčí práce. Jako byste si vzali jednotlivé ingredience, ale uvařili úplně jiný recept," připodobňuje inspiraci největším městem Louisiany Petr Záveský, který New Bordeaux "stavěl".

Tisíce budov

Tvůrci hry vycházeli ze satelitních snímků New Orleans, jeho části přeskládali tak, aby vytvořili prostředí, které bude co nejlépe přizpůsobené k 3D počítačové hře. S trochou nadsázky se Záveský musel vžít do profese urbanisty. Do detailů "postavit" město se všemi funkčními budovami, silnicemi i charakteristickými přímořskými kanály.

"New Bordeaux jsme zasadili do místa, které je známé záplavami. Hráč tedy může na rozdíl od jiných dílů hry může jezdit lodí," říká přední americký designer Mafie III Nathan Cheever, který v Brně rovněž přednášel.

Třetí pokračování Mafie se odehrává v roce 1968, hlavní hrdinou je sirotek Lincoln Clay, jenž se po válce ve Vietnamu vrátí do New Bordeaux a připojí ke gangu. Když přežije pokus o vraždu italskou mafií, založí si vlastní zločineckou organizaci a touží po pomstě.

Petra Záveského, který je původní profesí architekt, kontaktoval tvůrce legendární "jedničky" Dan Vávra a začal se podílet na druhém dílu Mafie, od nějž se přesunul k pracím na dalším pokračování.

Tým tvůrců musel navrhnout a zkonstruovat tisíce modelů budov, které odpovídaly typické louisianské architektuře, ve které se míchají vlivy mnohých přistěhovaleckých komunit žijících v předlohovém New Orleans.

Znovuvytvoření budovy opery z 19. století

Centrem fiktivního New Bordeaux je "downtown" pojmenovaný Francouzská čtvrť s několika mrakodrapy. "Ty mimo jiné slouží jako záchytné body pro hráče na mapě, aby pořád nemuseli používat GPS lokátor," dodává Záveský.

Herní město je rozdělené do devíti distriktů, každý z nich je podle tvůrců typický odlišnou atmosférou. Tovární čtvrť například střídá čtvrť s domy na vodě.

Tvůrci při navrhování domů ve hře vycházeli také z historických dominant louisianského New Orleans. Jednu z jeho největších památek, budovu opery postavenou v polovině 19. století, o šedesát let později úplně zničil požár. Záveský s kolegy ji umístili do hry na místo, kde původně stála.

Nathan Cheever také na přednášce ukázal pracovní verze hry. Vývojáři nejprve vymodelovali silnice a budovy města, až poté přidali detaily včetně charakteristických neonů nebo reklamních nápisů z šedesátých let nebo videa z doby tři roky před vydáním hry.

Konference vývojářů Game Access ´17 začala v Brně ve čtvrtek speciálními workshopy, v pátek a v sobotu na ní přednášelo téměř třicet předních herních expertů především ze zahraničí.