Starostové jsme my, nepokrytě matete voliče. Gazdíkovo hnutí žaluje před volbami konkurenci

Hnutí Pro Prahu čelí žalobě za název své kandidátky Starostové pro Prahu. Není to poprvé, o název volební kandidátky vedlo spor již před čtyřmi roky.

Praha - V Praze se rozhořela válka mezi starosty. Přesněji řečeno Starosty. Na jedné straně stojí celostátní hnutí Starostové a nezávislí (STAN), které vede Petr Gazdík a v Praze kandiduje pod společnou kandidátkou s TOP 09 a lidovci s názvem Spojené síly pro Prahu.

Na druhé straně je pět let staré komunální hnutí Pro Prahu v čele s advokátem Karlem Fischerem, které si zaregistrovalo kandidátku s názvem Starostové pro Prahu.

Gazdíkovo hnutí společně s dalšími uskupeními koalice Spojené síly pro Prahu nyní na své konkurenty podalo žalobu a chce, aby hlavní město jejich kandidátku vyškrtlo, protože ve svém názvu má název Starostové neoprávněně.

"Je to nehoráznost, parazitování na našem názvu, proto jsme podali žalobu na neplatnost této kandidátky k Městskému soudu v Praze," říká předseda pražského regionu STAN Petr Hlubuček.

Už tu byl spor s Volfovou

Spor je pikantní o to víc, že hnutí Pro Prahu před čtyřmi lety vedlo prakticky totožný spor o předvolební název s blokem Jany Volfové. Názvy obou hnutí se nakonec na kandidátkách lišily pouze tím, že sdružení Jany Volfové bylo psáno velkými písmeny.

Ani jedno hnutí se tenkrát do zastupitelstva hlavního města nedostalo - první (které tehdy vedl Fischerův předchůdce Zbyněk Passer) dostalo 2,4 procenta hlasů, Volfové uskupení pak jen tři desetiny procenta.

Město před volbami 2014 původně kandidátku strany Volfové odmítlo na podnět Fischerova hnutí zaregistrovat a nařídil mu to až soud. Ten uvedl, že volič sám má být schopen rozeznat, koho volí. "Je třeba si uvědomit, že stávající volební systém používaný pro volby do zastupitelstev obcí klade na pozornost a soustředění voliče značně zvýšené nároky," konstatoval tehdy v usnesení Městský soud v Praze. Mimochodem: hnutí Pro Prahu tehdy u soudu zastupoval jako advokát právě Fischer.

"Hnutí Pro Prahu bezskrupulózně nyní postavilo svoji tehdejší právní argumentaci naruby a nepokrytě hodlá těžit z uvedeného zmatení voličů," argumentují nyní Gazdíkův STAN v žalobě podané uskupením Spojené síly pro Prahu.

Slíbil, že to nepoužijí

Aktuální stanovisko předsedy hnutí Pro Prahu Fischera se nepodařilo získat, protože je v zahraničí na dovolené. Již minulý týden ale v rozhovoru pro Aktuálně.cz odmítl, že by se snažili názvem přiživit na známějších Starostech, kteří jdou letos do voleb spolu s TOP 09 a lidovci pod názvem Společně pro Prahu. A poukázal na to, že na kandidátce do hlavního města je už na dvacet bývalých či současných starostů. A další jsou na kandidátkách do městských částí. "Již před pěti lety jsme se pod jménem Starostové pro Prahu registrovali," uvedl Fischer.

Obě uskupení se ještě před volbami z iniciativy Karla Fischera sešla, aby jednali o možné společné kandidátce, ale STAN to odmítl a spojil se s TOP 09. "Pan Fischer slíbil, že nepoužijí ve volbách jméno starostové, ale ten slib nedodrželi," konstatuje Hlubuček, podle něhož by oni podle stejné logiky mohli příště kandidovat například pod názvem ODS pro Prahu či ANO 2021. "Pokud by nám soud nevyhověl, jsme připraveni napadnout výsledky voleb," dodal Hlubuček.

Fischer tvrdí, že Pro Prahu je autentické komunální hnutí úspěšných starostů, kteří už roky řádně spravují městské části. Voliče přitom láká na komunální politiky, kteří neuspěli v primárkách ve svých "rodných" stranách. Mezi nimi je například exstarosta ČSSD v Praze 10 Vladimír Novák, jeho místostarostka za Zelené Ivana Cabrnochová či dvojice bývalých starostů za TOP 09 Vladimíra Hujová z Prahy 3 a Miroslav Zelený z Prahy 5.