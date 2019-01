Zmapovali jsme, proč se soud s Nečasovou a Rittigem vrací na začátek a kdo ho přebírá

Do povědomí veřejnosti se nejvíc zapsala, když se v kauze katarského prince, obviněného z pedofilie, vzepřela pokynu tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Němce a odmítla ho vydat do Kataru. Před půldruhým rokem také osvobodila lupiče, kteří chtěli vykrást vilu bývalého náměstka pražského primátora Rudolfa Blažka. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, nyní soudkyně Monika Křikavová přebírá kauzu vynášení tajné zprávy BIS, v níž jsou mezi stíhanými manželka bývalého premiéra Jana Nečasová a podnikatel Ivo Rittig. V té souvislost se Aktuálně.cz pokusilo zmapovat, proč soudce Petr Novák před svým odchodem do důchodu nestihl případ projednat a musí ho tak od začátku řešit právě Křikavová.

Důvodů je několik - krátký čas, který na dořešení případu po vrácení Vrchním soudem v Praze měl, i omluvy účastníků řízení i advokátů.

Petr Novák odešel do důchodu ke konci loňského roku. Tvrdí, že na dokončení případu by stačil jeden den. Jenže jednání naplánované na 27. prosince na poslední chvíli zhatila Jana Nečasová, která se omluvila z jednání. Omluva dorazila poslední pracovní den před Vánocemi. "Původně slíbila, že bude souhlasit s jednáním v nepřítomnosti, ale den předtím napsala, že si to rozmyslela," vysvětluje místopředseda soudu Jan Kadlec, který má pod sebou trestní úsek.

Jenže okolností, které mohly za to, že soudce Petr Novák případ nestihl dořešit před svým odchodem do důchodu, je víc. Jednou z nich je i to, že spis dlouho ležel na Nejvyšším soudu poté, co proti vrácení verdiktu vrchním soudem podal stížnost ministr spravedlnosti Robert Pelikán. A další je ten, že se ze všech ostatních možných předchozích termínů pro kolizi s jiným případem omluvil Rittigův obhájce Vlastimil Rampula.

Na důchod k advokátovi Nečasové

Ale nejprve k budoucnosti soudce Nováka. Talár musel svléknout, protože mu loni bylo 70 let. To je nejvyšší věk, do kterého může soudce v tuzemsku soudit. Do faktického důchodu ale ještě nejde. Nechal se zapsat jako advokát a nastupuje do advokátní kanceláře Eduarda Bruny. Ten paradoxně zastupoval ve svém posledním případě Janu Nečasovou.

Podle jeho slov jej ale s Brunou nepojí žádné bližší vztahy, byť se často potkávali v jednací síni na opačných stranách.

"Vždy jsem s ním byl spokojený v soudní síni, byl slušný. Nějaké peníze si přivydělám a nebudu jen doma," popisuje Novák, který se s Brunou o tom, že k němu po odchodu z funkce nastoupí, dohodl již před zhruba třemi lety. Tedy ještě předtím, než poprvé vynesl odsuzující verdikt nad Brunovou klientkou Janou Nečasovou.

Tehdy v hotelu Ventana

Petr Novák dostal případ na stůl v březnu 2015. Žalobce poslal před soud kromě Nečasové a Rittiga i právníky Davida Michala a Tomáše Jindru - kladl jim za vinu vynášení informací z tajné zprávy BIS, kterou dostal na stůl premiér Petr Nečas. Její obsah trojici podle obžaloby prozradila bývalá šéfka Nečasova kabinetu a jeho pozdější manželka Jana Nagyová-Nečasová.

Novák nejdříve případ vrátil k došetření, ale nakonec přesně před dvěma lety - 9. ledna 2017 - vynesl rozsudek, kterým rozdal tři podmíněné tresty. Nečasová dostala osmnáctiměsíční podmínku, Rittig a Michal devítiměsíční. Vyvázl pouze Jindra, který podle Nováka nečinil oproti Michalovi a Rittigovi žádné kroky, aby utajovanou zprávu získal.

Trojice se odvolala k vrchnímu soudu, který v září 2017 verdikt zrušil a Novákovi přikázal, aby jej projednal znovu. Odůvodnil to tím, že se nezabýval tím, zda odposlechy z hotelu Ventana, které trojici usvědčily, byly použity v souladu se zákonem. "Musíš to z ní vytáhnout… musíme vědět, co se děje," zaznamenaly odposlechy například Rittigova slova před Michalovou schůzkou s Nečasovou.

Problém byl však v tom, že odposlechy byly původně nařízeny ve zcela jiné věci - když police prověřovala pro podezření z korupce tehdejšího náměstka vrchního státního zástupce Libora Grigárka a jeho napojení na dva pražské "politické podnikatele" Romana Janouška a Tomáše Hrdličku.

Mimochodem: výbušné odposlechy z hotelu, kde měl Rittig svoji "centrálu" při návštěvách Prahy, se staly důkazy i v několika dalších kauzách, například při údajném tunelování papíren Neograph (nyní Security Paper Mill). A to přesto, že o jejich nasazení se Rittig zřejmě dozvěděl a tak skryté mikrofony stačily zaznamenat dění jen jeden den a pak umlkly.

Neměli nám to vracet

Podle předsedy Městského soudu v Praze Libora Vávry ale vrchní soud vrátil kauzu neoprávněně. "Vrchní soud ten verdikt zrušil na právní otázku, zda jsou použitelné odposlechy. Ale to nemůže, o tom musí rozhodnout sám," říká Vávra, který proto požádal ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, aby proti verdiktu vrchního soudu podal stížnost pro porušení zákona.

Pelikán to učinil - ale až s odstupem několika měsíců v květnu 2018. Nejvyšší soud Pelikánovu stížnost poslední zářijový týden ale zamítl a potvrdil, že Novák se má případem zabývat znovu. Než se ovšem celý spis spolu se sepsaným verdiktem Nejvyššího soudu vrátil na stůl Novákovi, byl konec října.

Novák původně zvažoval, že počká, až jeho kolega Richard Petrásek vynese druhý verdikt nad Nečasovou. "Zákon mi ukládá, abych, pokud je to možné, uložil souhrnný trest," vysvětluje Novák. Na Městský soud v Praze totiž v červenci dorazilo odvolání Jany Nečasové proti verdiktu, kdy od Obvodního soudu pro Prahu 1 dostala dvouletý podmíněný trest za zneužití vojenského zpravodajství, když nechala sledovat tehdejší manželku předsedy vlády.

Rampula neměl čas

Jenže Petrásek si složitý spis nestihl nastudovat a oznámil, že do konce roku verdikt nevynese. Novák, kterému se blížil odchodu do penze, proto hledal termín, na který líčení nařídit.

"Předpokládal jsem, že to stihneme za jediné jednání," říká Novák, který ale narazil na to, že Rittigův obhájce Vlastimil Rampula, bývalý vrchní státní zástupce v Praze, údajně nemá takřka žádný volný termín.

"Napsal mi, že má stále plno, jediný volný termín měl 21. prosince," říká Novák, který proto jednání nařídil na poslední pracovní den před Vánocemi. Jenže jen co termín jednání oznámil, přišla mu od Rampuly omluva, že i ten má už obsazený. "Obvolal jsem přísedící a domluvil se s nimi, ať přijdou mezi svátky, abych to na nikoho z kolegů nenechal," popisuje Novák. Tento termín jednání zase zmařila Nečasová.

Od Pitra k Šiškovi a Agrotecu

Sám Novák v minulosti dělal řadu zajímavých případů. Za mnohamilionové daňové úniky v devadesátých letech například poslal do vězení známé podnikatele Tomáše Pitra a Miroslava Provoda. Do vězení také poslal za vydírání a zmanipulované stamilionové zakázky na ministerstvu práce a sociálních věcí tehdejšího náměstka Vladimíra Šišku.

Těsně před koncem roku řešil případ zmanipulovaných zakázek České pošty, kdy mezi obviněnými byla i firma Agrotec z holdingu Agrofert. Případ stihl uzavřít počátkem prosince, kdy většině obviněných rozdal podmíněné tresty.