Sobotka: Jmenování Srpa do etické komise nepodepíšu, donášel StB. Je to ubohé, řekl Zeman

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Premiér Bohuslav Sobotka se rozhodl nepodepsat rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana jmenovat Karla Srpa členem etické komise, která oceňuje příslušníky třetího odboje. Z veřejně dostupných zdrojů totiž vyplývá, že Srp donášel na přelomu 70. a 80. let StB, upozornil premiér. "Nesplňuje zákonné předpoklady pro to, aby byl členem etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Návrhu kontrasignovat jeho členství nemohu vyhovět,“ uvedl Sobotka.

Praha – Dlouholetý předseda Jazzové sekce Karel Srp se členem etické komise, která rozhoduje o ocenění protikomunistických bojovníků, nestane. Premiér Bohuslav Sobotka totiž odmítl návrh na jeho jmenování, s nímž přišel minulý týden prezident Miloš Zeman. Předseda vlády poukázal na to, že Srp na přelomu 70. a 80. let spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností.

"Jsem si vědom toho, že pan Karel Srp udělal hodně dobrých věcí pro nezávislou kulturu, bohužel ale udělal také hodně špatných věcí a dlouhodobě a intenzivně donášel StB. Proto nesplňuje zákonné předpoklady pro to, aby byl členem etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Návrhu kontrasignovat jeho členství nemohu vyhovět," uvedl Sobotka.

Poukázal na zákon, podle nějž smí v komisi zasedat jen "spolehlivé" osoby. "Z veřejně dostupných zdrojů přitom vyplývá, že pan Karel Srp v letech 1979–1982 poskytoval informace Státní bezpečnosti a na desítkách schůzek předával StB řadu zpráv," napsal mluvčí vlády Martin Ayrer.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na Twitteru napsal, že Srp v době totality projevoval odvahu. "Srp jednoznačně prokázal odvahu v době, kdy nebyla levná. B. Sobotka odvahu neprojevuje, jde za hlasem mediálního mainstreamu," napsal mluvčí. Sobotku pak v dalším vzkazu označil slovem "chucpe", které v hebrejštině označuje drzost.

Na dotaz Aktuálně.cz, proč Zeman navrhl Srpa, o jehož spolupráci s StB je řada bývalých disidentů i historiků přesvědčena, reagoval Ovčáček: "Seznamte se s rozsudkem soudu, žijeme v právním státě."

Ovčáček poté zveřejnil na Facebooku Zemanovo prohlášení, v němž prezident označil Sobotkovo rozhodnutí za ubohé. Připomněl v něm věznění Srpa komunistickým režimem, jeho práci v Jazzové sekci, která byla později zakázána, jeho účast na snídani disidentů s tehdejším francouzským prezidentem Françoisem Mitterrandem a soudní rozhodnutí, které vedení Srpa v seznamech spolupracovníků StB označil za neoprávněné. "Z uvedených důvodů považuje prezident republiky odmítnutí kontrasignace předsedou vlády za ubohé," je napsáno v prohlášení.

Srp vědomou spolupráci s StB odmítá a za pravdu mu dal v roce 2000 i Městský soud v Praze. Podle pravomocného rozsudku je Srp na jejím seznamu neoprávněně, a to kvůli pochybnostem o pravosti jeho podpisu na dokumentu o spolupráci.

Na dotaz Aktuálně.cz Srp nereagoval. ČTK ale napsal, že souhlasí s hradním mluvčím: "Je smutné, že pan Sobotka vychází z podkladů, které neexistují. Protože z těch obvinění, o kterých mluví Ústav pro studium totalitních režimů, já jsem ani jedno za 20 let neviděl, ani jedno mi nebylo předloženo," řekl.

Krycí jméno Hudebník

O tom, že na ně Karel Srp donášel, jsou ale přesvědčeni třeba písničkáři Vladimír Merta nebo Jaroslav Hutka. Ten kauzu komentoval na svém Facebooku: "No to je výborné, mám ve svém estébáckém spise od Karla Srpa na sebe čtyři udání. StB o mně neměla moc informací, on jim je pečlivě doplnil. Jemu jsem věříval a všechno řekl, po převratě jsem se to pak dočetl ve spise," napsal Hutka. A svá tvrzení dokládá protokolem z archivu StB, jehož autorem je konfident s krycím jménem Hudebník.

Podle Hutky i řady dalších se pod ním skrývá právě Karel Srp, který tehdy působil v Jazzové sekci. StB s ním ukončila spolupráci v roce 1982 a poté byl v rámci procesu se členy Jazzové sekce odsouzen k 16 měsícům vězení.

Srpovo jmenování odmítla i komise

Na tom, že Srp nesplňuje zákonnou podmínku spolehlivosti, se v úterý shodli i členové komise. Novinářům to podle ČTK řekl předseda komise Jiří Kaucký s tím, že komise své usnesení sdělila premiéru Sobotkovi (ČSSD). Podobně ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) poukázal na to, že členem komise by neměl být člověk, o jehož bezúhonné minulosti panují pochybnosti.

Komise se podle textu usnesení shodla na tom, že Srp "jednal v době nesvobody tak, že existuje důvod pochybovat o řádném výkonu funkce člena etické komise, a tedy nesplňuje podmínku spolehlivosti". Komise také uvedla, že pokud má nadále plnit své úkoly, k nimž patří přezkum žádostí o udělení osvědčení účastníkům protikomunistického odboje a odporu proti němu, je nezbytnou podmínkou důvěryhodnost její i jejích členů.

Rozhodl jsem se nepodepsat rozhodnutí prezidenta o jmenování K.Srpa členem Etické komise,nesplňuje zákon.předpoklady https://t.co/sFfBRJl3Vo — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) January 24, 2017

Miroslav Vodrážka z Centra pro studium totalitních režimů ale upozorňuje, že Srpovu vědomou spolupráci prokazují dokumenty, ke kterým se badatelé mohli dostat až v roce 2007, kdy začal platit zákon o Archivu bezpečnostních složek. "Teprve postupné obeznámení s historickými prameny a studium dokumentů z archivů bývalé komunistické tajné policie umožňuje dokumentovat rozsah spolupráce Karla Srpa v letech 1976 až 1983," napsal Vodrážka v otevřeném dopise premiéru Bohuslavu Sobotkovi.

Na Srpa podle něj ve zprávách ukazují i zmínky o Jazzové sekci. "Charakteristickým rysem mnohých zpráv je signifikantní zdůrazňování takzvané negativní činnosti jmenovaných osob, s tím, že ohrozily nejen kulturní možnosti Jazzové sekce, ale i její existenci. Právě tento explicitní důraz a snaha ochránit Jazzovou sekci prozrazují nejen identitu autora zpráv, ale i jeho pravděpodobnou motivaci," dodává Vodrážka.

Premiérovo rozhodnutí nejmenovat Karla Srpa do etické komise přivítal i šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. "Je to prima pocit, když opoziční politik může zatleskat předsedovi vlády," napsal Kalousek na svůj Twitter.

K. Srp jednoznačně prokázal odvahu v době, kdy nebyla levná. B. Sobotka odvahu neprojevuje, jde za hlasem mediálního mainstreamu. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) January 24, 2017

autor: Domácí