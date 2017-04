Poslanci podpořili novelu o legálních zbraních. Nesmyslné ohýbání ústavy, zlobí se kritici

před 30 minutami

Poslanecký návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti prošel prvním kolem projednávání v Poslanecké sněmovně. Majitelé legálně držených zbraní by tak do budoucna mohli dostat právo zasáhnout v případě potřeby k zajištění bezpečnosti Česka. "Cílem je udržet všechny zbraně v legální sféře," zdůraznil jeden z předkladatelů Roman Váňa. Za předvolební populismus pokládá návrh předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, byť jeho strana s evropskou směrnicí nesouhlasí. Motivem pro sepsání novely byla i změna evropské směrnice, která vlastnictví zbraní zpřísní. Ministr vnitra Milan Chovanec proti ní chystá žalobu.

Doporučujeme

Praha - Majitelé legálně držených zbraní by mohli dostat právo zasáhnout v případě potřeby k zajištění bezpečnosti Česka. Předpokládá to poslanecký návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti, který po středečním úvodním kole sněmovna poslala k projednání do ústavně-právního a bezpečnostního výboru. Díky zkrácení legislativních lhůt by dolní komora mohla předlohu schvalovat už v červnu. Podle kritiků je novela zbytečná. Aby platila, musela by se pro ni v obou parlamentních komorách vyslovit třípětinová většina.

Motivem pro sepsání novely byla i změna evropské směrnice, která podmínky pro vlastnictví zbraní zpřísní. Ministr vnitra Milan Chovanec proti ní chystá žalobu. Předloha novely je podle zástupce předkladatelů Romana Váni (ČSSD) signálem, že Česko legálním držitelům zbraní důvěřuje a nehodlá je odzbrojit. "Cílem je udržet všechny zbraně v legální sféře," zdůraznil.

Další ze spoluautorek Jana Černochová (ODS) označila za nesmyslné informace, že kvůli předloze by vznikaly nekontrolované domobrany a lidé by brali spravedlnost do svých rukou. Navrhovanou úpravu podpořili i komunisté, podle Zdeňka Ondráčka (KSČM) jde o legální opatření, jak směrnici nezačlenit do českých zákonů.

Podle Kalouska předvolební populismus

Za předvolební populismus pokládá změnu předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, přestože jeho strana s evropskou směrnicí nesouhlasí. Za nesmyslné označil Kalousek tvrzení, že evropský předpis je odzbrojovací.

"Zasahovat kvůli tomu do ústavy je nesmysl ještě větší," zdůraznil. Souhlasili s ním například ministr obrany Martin Stropnický a Ivan Pilný (oba ANO). "Pokud chce někdo bránit republiku, máme aktivní zálohy. Zákon je zbytečný," uvedl Pilný. Stropnický chce záležitost řešit brannými spolky.

Ke kritikům se přidal i Ivan Gabal (KDU-ČSL). "Máme ohýbat českou ústavu kvůli tomu, že chceme podlézt laťku jedné evropské směrnice?" ptal se.

Držením zbraní k větší bezpečnosti státu

Cílem novely, jak píší autoři z řad ČSSD, ANO, KSČM a ODS, není zakotvení držení zbraní jako základního práva. Lidé by však mohli převzít bezpečnostní povinnosti ve větším rozsahu, než mohou být uloženy všem. Česko by výslovně uznalo, že držení a nošení zbraní, pokud je v souladu se zákonem, je součástí zajišťování jeho bezpečnosti.

Ústavní předloha konkrétně uvádí, že čeští občané mají právo nabývat, držet a nosit zbraně k plnění úkolů při zajišťování bezpečnosti státu. Podmínky a omezení tohoto práva může přinést běžný zákon "je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví nebo pro předcházení trestným činům".

Dva zákony o zbraních

Předkladatelé zdůrazňují, že novela nevybízí k hromadnému ozbrojování občanů a ani nemá vést ke zvýšení počtu případů reálného použití zbraně. Stát by se předlohou podle nich přihlásil ke spolupráci s legálními držiteli zbraní. Za příklad dávají autoři mimo jiné obranu proti teroristům.

Nynější zákonné podmínky pro držení zbraní by platit nepřestaly. Z důvodové zprávy vyplývá, že v budoucnu by Česko mělo dvě zákonné úpravy držení zbraní. Jeden zákon by se týkal zbraní například pro lov, sport, sběratelství a čistě soukromé využití, jenž by celkově přejímal evropskou směrnici. Druhý zákon by navazoval na nynější úpravu ústavního zákona a zakotvil by práva a povinnosti osob v nabývání, držení a nošení pro potřeby a výkon státní správy.

Evropa bude jiná, v ČR se kriminalita snížila loni o 12 %, ale státy okolo nás jsou někde jinde, kriminalita roste a nebezpečí terorismu je velké. | Video: dvtv | 19:42

autor: ČTK

Související články