Školám nešly odeslat maturitní slohové práce, učitelé museli čekat i několik hodin

Na odeslání slohových maturitních prací do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) čekali pedagogové v úterý i několik hodin. Systém, přes který se digitalizované práce měly dostat k Cermatu, měl výpadek. Centrum o problému vědělo, do škol to ale nedalo nijak vědět. To by se už příští rok stát nemělo, slíbilo, že spustí komunikační aplikaci. Výsledek či hodnocení maturit by to ale ovlivnit nemělo. Slohové práce se letos po třech letech budou znovu hodnotit centrálně. V minulých letech je známkovali učitelé na školách, to ale podle Cermatu nebylo objektivní.

Praha - Problémy při odesílání slohových prací měly tři čtvrtiny škol. "Maturitní komisařka chtěla práce naskenovat a odeslat, ale soubory se pořád zobrazovaly jako neodeslané," popisuje problém ředitel Gymnázia Jateční v Ústní nad Labem Alfréd Dytrt.

Nakonec se je podařilo odeslat až odpoledne. V podobné nejistotě byli i učitelé na ostatních školách. Server Pedagogické.info zveřejnil případ Gymnázia Havířov. Zástupce ředitele Vít Tomis nevěděl, co se děje. "Do Cermatu se nedovoláte," říká. Jak problém vyřešit, se nakonec dozvěděl od kolegů z jiných škol. Nelíbilo se mu, že Cermat nedal školám o problému vědět. "Chápu, že byl systém přetížen. Ale je pravda, že nám mohlo pomoct, kdybychom věděli, co se děje," míní Dytrt.

"Sešlo se několik problémů za sebou. Dodavatel nám několikrát během odpoledne sdělil, že už je problém odstraněn. Až večer přiznal, že nebude schopen ho vyřešit tak rychle," vysvětloval ředitel Cermatu Jiří Zíka, proč ředitelům nedali o chybě vědět.

K chybě došlo, když se programátoři snažili upravit program tak, aby naskenoval i práce napsané velmi tenkými propiskami. "Bohužel, tato úprava spustila jiné problémy," říká Zíka. Aby se příště nestalo, že na Cermat volá pět set lidí současně a nemohou se dovolat, od podzimu by měla fungovat komunikační aplikace, kam se školy mohou obracet, když bude nějaký problém.

Cermat upozorňuje, že letošní zkouška nebyla ničím ohrožena. Jen se slohové práce odeslaly později, než bylo původně v plánu. Ve středu se konaly přijímací zkoušky, které se rovněž po dokončení odeslaly do Cermatu, to už systém fungoval.

Slohové práce bude letos znovu hodnotit Cermat

Písemné práce z češtiny se budou letos po třech letech opět hodnotit centrálně. V minulých letech je známkovali učitelé na školách, tento způsob hodnocení je ale podle ministerstva méně objektivní.

Podle Zíky je centrální hodnocení spravedlivější. Práce posuzují speciálně vyškolení učitelé, kteří neznají autora práce. Podmínky by tak měly být téměř srovnatelné. V roce 2011 však bylo na centrální hodnocení spousta stížností, ministerstvo školství je tehdy zrušilo. Dnes už jsou prý připraveni lépe.

Studenti si letos vybírali z deseti témat, například vypravování s prvky sci-fi na téma existence země ohrožena, článek s prvky fejetonu na téma nudný účetní a jiné stereotypy nebo článek o prokrastinaci. Příští rok už by jich mělo být na výběr jen šest.

autor: Markéta Hronová

