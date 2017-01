Vydařený víkend pro české skiareály: ideální lyžařské podmínky a rekordní návštěvy

AKTUALIZOVÁNO před 13 hodinami

Vydařený víkend mají za sebou české skiareály, které během něho navštívily tisíce lidí. Díky ideálním lyžařským podmínkám některá střediska hlásí rekordní návštěvnost. Například podle provozovatelů ve středních Čechách se jedná o vůbec nejlepší zimu za poslední čtyři roky. Pro příští týden navíc meteorologové předpovídají mrazivé počasí, podmínky by tak měly vydržet.

Praha - České skiareály zaznamenaly o tomto víkendu vysokou návštěvnost, v mnoha případech zatím nejvyšší v sezoně. Do hor vyrazily tisíce lidí, příliš je neodradilo ani horší sobotní počasí. Podmínky na horách jsou nyní ideální, připadly desítky centimetrů přírodního sněhu. Využívají toho ve velké míře i běžkaři, kteří mají k dispozici dlouhé kilometry upravených stop. Pro příští týden předpovídají meteorologové mrazivé počasí, podmínky by tak měly vydržet.

Na sjezdových tratích v Krkonoších leží až 170 centimetrů sněhu, ve Skiareálu Špindlerův Mlýn je nejvíce přírodního sněhu za poslední tři či čtyři roky. V sobotu tam dorazilo přes 7 tisíc lyžařů, v neděli to bylo podobné. Zaplněná parkoviště a obsazené vleky byly i v Harrachově. Na Ještědu v Jizerských horách bylo za oba dny dohromady 6 tisíc lidí, otevřené jsou všechny sjezdovky a funguje i sáňkařská dráha. Lidé ale obsadili i méně známá střediska, tisíce lidí dorazily třeba do Skiregionu Buková hora na Orlickoústecku.

Rekordní návštěvnost hlásí skiareály v Ústeckém kraji. Lyžaře neodradilo ani sobotní špatné počasí a varování silničářů před závějemi. Také v Karlovarském kraji v sobotu dopravu do středisek komplikoval silný vítr. Kvůli závějím, které navál na cesty, byla na několik hodin uzavřena i hlavní silnice od Jáchymova do Božího Daru. V neděli se už počasí uklidnilo a podmínky v Božím Daru byly zatím nejlepší v sezoně, přes půldruhého metru sněhu leží i na svazích Klínovce.

Jedny z nejlepších podmínek sezony nabídly také hory v Plzeňském kraji. Na Železnorudsku jsou v provozu všechny areály, lyžuje se i jinde - v Kašperských Horách, v Nýrsku, v Kocourově u Klatov či v Přimdě v Českém lese. V okolí Železné Rudy se v pátek i v sobotu upravovaly i stopy pro běžkaře, poměrně siný vítr ale místy sníh ze stop sfoukával nebo naopak navál do závějí.

Lipno nabízí nyní více než 11 kilometrů sjezdovek a o víkendu si mohli lidé poprvé vyzkoušet novou 800 metrů dlouhou skicrossovou trať. V sobotu i v neděli toho využily stovky lidí. Zájemci ji mohli sjet na snowboardu nebo na lyžích. Ideální podmínky panují rovněž v dalším areálu na Zadově. Tam provozovatelé v sobotu spustili lanovku na Churáňov. Upraveno je tam i několik desítek kilometrů běžeckých tratí.

Podobné je to na Vysočině, kde mohou v některých místech běžkaři do terénu vyrazit po několika letech, týká se to třeba okolí areálu Šacberk. V okolí Nového Města na Moravě je pak přibližně 200 kilometrů tratí pro běžkaře. Ideální podmínky jsou na Vysočině ale i pro sjezdové lyžování, čehož o víkendu využily stovky lidí.

Jako poměrně slušnou na období před jarními prázdninami hodnotí víkendovou návštěvnost i provozovatelé středisek v Jeseníkách. Kvůli výborným sněhovým podmínkám si řada lidí ušetřila cestu a vyrazila si zalyžovat i do níže položených středisek. Obrovskému náporu návštěvníků čelilo například středisko v Hlubočkách u Olomouce.

Vysokou návštěvnost hlásí i Beskydy. Do areálu Ski Bílá na Frýdecko-Místecku dorazilo v sobotu 2700 lidí, v neděli o něco méně. K dispozici je i 70 kilometrů běžeckých stop. Velmi spokojeni jsou vlekaři ve Zlínském kraji, na mnoha místech byla střediska zcela plná. Na sjezdovkách jsou někde až dva metry sněhu. Na Pustevny přijelo přes víkend více než 20 tisíc lidí, většinu z nich ale přilákala výstava zdejších ledových soch.

Lyžařské areály ve středních Čechách hlásí o tomto víkendu rekordní návštěvnost. Podle provozovatelů jde o nejlepší zimu za poslední čtyři roky. S vysokou návštěvností se ale pojí i fronty u vleků, někde lidé čekali i 20 minut.

Sněhové království a půlmetrové závěje. Hraniční obec zapadala sněhem | Video: Aktuálně.cz | 00:58

autor: ČTK