před 1 hodinou

Členové skupiny Klub okradených Andrejem Babišem v čele s podnikatelem Bohumírem Radou se v úterý vydali protestovat před ministerstvo financí. Podle Rady dluží Babiš zhruba 140 lidem z Jevišovic za majetky v hodnotě přesahující 100 milionů korun. Účastníci akce zatarasili vstup do budovy balíky slámy. "Přijeli jsme získat zpět od Babiše za korunu to, co on nám ukradl. Vzal nám za tuhle částku všechno," zlobí se lidé. Podle účastníků demonstrace Babiš okradl celou řadu jednotlivců. Za jejich osobní majetek v řádu desítek tisíc korun jim prý téměř vždy vyplatil jednu korunu. Prohlédněte si v galerii fotografie a video z protestní akce.

