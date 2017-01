Řidič na dálnici D1 nacouval do jiného auta a z místa ujel. Co ho vyprovokovalo, policii neřekl

před 55 minutami

Sedmačtyřicetiletý Brňan na dálnici D1 svým autem donutil zastavit jiný vůz a poté do něj nacouval, uvedla policie. Z místa ujel, ale policisté ho vypátrali. Hrozí mu kromě jiného i zákaz řízení až na jeden rok, uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb. Událost se stala loni začátkem prosince na 222. kilometru dálnice D1 ve směru na Ostravu. Řidič nejprve druhé auto podjel zprava, najel před něj do levého pruhu a donutil ho zastavit. Poté zařadil zpátečku a do vozu narazil. "Těžko říct, co ho vyprovokovalo k neadekvátní reakci, do protokolu odmítl vypovídat," uvedl Šváb. Za způsobení dopravní nehody a další prohřešky hrozí pachateli kromě ztráty bodů desetitisícová pokuta a až roční zákaz řízení.

autor: ČTK