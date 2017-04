Průzkum: ANO 31, ČSSD 12 procent. ODS těsně před KSČM, do Sněmovny by se dostal i Okamura

před 1 hodinou

Sněmovní volby by v dubnu vyhrálo hnutí ANO s 31,5 procenta hlasů před ČSSD s 12 procenty. Třetí ODS s 11,5 procenta se dostala před komunisty, které by volilo 10,5 procenta dotázaných. Vyplývá to z dubnového volebního modelu společnosti Kantar TNS, jehož výsledky zveřejnila Česká televize (ČT). Průzkum se mezi 853 lidmi uskutečnil mezi 1. a 24. dubnem, tedy ještě před vyhrocením sporů mezi premiérem Bohuslavem Sobotkou (CSSD) a ministrem financí Andrejem Babišem (ANO) ve vládní koalici. Lidovci se STAN by měli dohromady 10,5 procenta. Dostali by se tedy do Poslanecké sněmovny. Stranu přímé demokracie (SPD) vedené Tomiem Okamurou i TOP 09 by volilo shodně 6,5 procenta lidí.

