Prezident jmenoval Jiřího Havlíčka ministrem průmyslu. Rozvíjejte nahromaděné bohatství, vyzval ho

Novým ministrem průmyslu a obchodu se stal Jiří Havlíček. Do funkce ho na Hradě jmenoval prezident Miloš Zeman. Dosavadní náměstek v čele resortu nahradil Jana Mládka, kterého premiér Bohuslav Sobotka odvolal kvůli nedostatečnému důrazu na zlevňování mobilních služeb.

Praha - "Nezapomeňte, že už v době Rakousko-Uherska české země představovaly 70 procent jeho průmyslového potenciálu. Přeji vám tedy, abyste rozvíjel toto nahromaděné bohatství a nenechal ho uhasnout kvůli nějakým hloupým ekonomickým experimentům," prohlásil Zeman předtím, než podepsal Havlíčkův jmenovací dekret. Upozornil tím na dřívější názory ekonomů, kteří průmysl považovali za přežitý a doporučovali české ekonomice, aby se zaměřila na služby.

Jiří Havlíček přebírá ministerstvo průmyslu půl roku před parlamentními volbami v obtížné situaci. Očekává se, že vyřeší problém drahých mobilních dat, kvůli kterým skončil jeho předchůdce Jan Mládek. Zasadit se také má podle přání premiéra o to, aby ministerstvo průmyslu vzorně čerpalo peníze z evropských fondů. "A pak je to podpora exportu a investic, digitalizace průmyslu a posilování ochrany spotřebitelů," zmínil před svým nástupem do funkce další priority Havlíček.

Další důležitou agendou bude také příprava rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. "Je potřeba, aby proces pokračoval a pokrok byl znatelný. Především je potřeba celý proces zrychlit. Máme ustanovený výbor pro jadernou energetiku, jsou ustanovené jednotlivé pracovní týmy," vysvětluje Havlíček.

Premiér Sobotka v úterý po uvedení nového ministra do úřadu podle ČTK uvedl, že má ve funkci šest hlavních úkolů. Mezi ně patří především zákon o elektronických komunikacích, zrychlení čerpání z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, digitalizace průmyslu, urychlení přípravy nového bloku jaderné elektrárny Dukovany či zlepšení ochrany spotřebitelů. Posledním bodem je změna systému investičních pobídek, aby stát podpořil zejména investice s vyšší přidanou hodnotou.

Brzy jednačtyřicetiletý Jiří Havlíček dosud působil na ministerstvu průmyslu jako náměstek a byl tak jedním z hlavních kandidátů na nového šéfa resortu. Vedle něj se mluvilo také o předsedovi Správy státních hmotných rezerv Pavlovi Švagrovi, bývalém ministrovi Milanovi Urbanovi či státním tajemníkovi pro evropské záležitosti Tomášovi Prouzovi.

Od roku 2000 Havlíček vystřídal několik významnějších odborných a politických funkcí na ministerstvech financí nebo i průmyslu a obchodu, kde patřil mezi roky 2003 až 2006 mezi blízké spolupracovníky exministra Milana Urbana jako šéf jeho kabinetu. Havlíček se angažoval i v komunální politice na místě místostarosty Čáslavi. Jeho pozici v ČSSD upevňují nejen dobré vztahy se špičkami sociální demokracie či dlouholeté vrcholné funkce ve státní správě, ale i to, že se stal členem partaje již v roce 1998 během vysokoškolských studií.

