Půjdeme do koalice s lidovci, souhlasí Starostové a nezávislí. KDU-ČSL se vyjádří odpoledne

Lipnice nad Sázavou - Předsednictvo hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v sobotu schválilo dohodu o volební koalici s lidovci. Příští týden to ještě musí potvrdit celostátní sněm hnutí. KDU-ČSL se k závěrům dvoudenního jednání se Starosty, které skončilo v Lipnici nad Sázavou, vyjádří odpoledne po své celostátní konferenci v Jihlavě. Novinářům to v Lipnici řekl předseda STAN Petr Gazdík.

"Shodli jsme se na prioritách programu. Shodli jsme se na tom, že v osmi krajích by měl být lídr za KDU-ČSL a v šesti krajích lídr za Starosty," uvedl Gazdík. Subjekt, který by v konkrétním kraji neměl lídra, by tam dostal na kandidátce druhé místo. Možnost, že by v případě krachu jednání o volební koalici členové STAN vstupovali na kandidátky lidovců, označil Gazdík za nepřijatelnou variantu.

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek novinářům řekl, že jednání v Lipnici splnila svůj účel a ukázala možnosti dlouhodobější spolupráce se STAN. "Ta spolupráce určitě bude pokračovat bez ohledu na to, zda vytvoříme koalici do Poslanecké sněmovny," řekl. K návrhu na volební koalici Bělobrádek pouze uvedl, že má svoji logiku. "Teď s ním seznámíme celostátní konferenci, a ta rozhodne, zda za těchto podmínek je koalice přijatelná," řekl.

Koalice by potřebovala pro vstup do Sněmovny nejméně deset procent voličských hlasů. Kdyby strany kandidovaly jednotlivě, stačilo by jim pět procent. Předvolební průzkumy přisuzují lidovcům zhruba šest procent hlasů, Starostům kolem dvou procent.

V Lipnici nad Sázavou jednala od pátku předsednictva obou subjektů, rozhovorů se zúčastnili i šéfové krajských organizací. Podle Gazdíka si obě strany ujasnily parametry případné dohody a STAN s nimi souhlasí. "Starostové a nezávislí jsou do toho připraveni jít. Míč je teď na straně KDU-ČSL," řekl Gazdík.

Celostátní konference lidovců začne dnes ve 14:00 v jihlavském hotelu Gustav Mahler. STAN definitivně rozhodne o své účasti v možné koalici za týden v Praze. "Já navrhnu sněmu, abychom ty parametry takto schválili," řekl Gazdík.

KDU-ČSL jedná se STAN o volební spolupráci od prosince. Zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) ČTK ve středu řekl, že jednání se STAN začalo pozdě. Je ale přesvědčen, že když se dohodnou, zbývá na sestavení společných kandidátek i na předvolební kampaň dost času.

Desetiprocentní hranici pro vstup koalice dvou politických subjektů do Sněmovny stanovila novela volebního zákona z prosince 2001. Od přijetí této novely ve volbách do Sněmovny uspěla jediná koalice, a to Koalice KDU-ČSL a US-DEU, která v roce 2002 získala 14,27 procenta hlasů.

autor: ČTK