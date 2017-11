Živě: Babiš sehnal kandidáta na ministra průmyslu, jméno prozradit nechce. Za Zemanem míří komunisté

O mandátový a imunitní výbor, který by podle Pirátů měla obsadit opozice, si během prvních dvou kol vyjednávání o vedení sněmovny žádná strana neřekla. Před schůzkou hnutí ANO se zástupci ODS to novinářům řekl Radek Vondráček, kterého ANO nominovalo do čela dolní komory. ANO je podle Vondráčka otevřeno diskusi, ale některá ze zbývajících osmi stran si o výbor musí říct. Piráti v pondělí vyzvali strany vyjma ANO ke společnému jednání, které by se obsazení výboru mělo týkat.

"Je to bouře ve sklenici vody a šum, on si o ten mandátový a imunitní výbor nikdo neřekl, takže primárně nám zbyl," uvedl Vondráček. Zdůraznil, že není pravda, že tento výbor měla vždy opozice, v 90. letech patřil vládní koalici. Hnutí ANO je ale podle Vondráčka otevřeno diskusi a důležitá bude i osobnost, která bude navržena.