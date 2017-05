Pomohla ČSSD vládní krize, nebo ji spor s Babišem a Hradem poškodil? Odpoví šéf sněmovny Hamáček

? Macík - Dnes 11:04 Pane Hamáčku, není opravdu načase, aby se ČSSD probrala a zaměřila se na voliče ? Aby místo hádek s ANO nabídla voličům super program s vizi a cílem (ne jen jedno volební období) ? Nechci, aby byla ČR pouze montovnou a odbytem předraženého, někdy i aušusového zboží i potravin ! Přeci jsme pracovití a šikovní a stát na jednom místě a neposunout se dál k vyspělé Evropě, je už otravné . Byrokracie v ČR, to je brzdící průšvih a také zlobbované a bezzubé zákony. Hodláte s tím něco reálně udělat nebo raději přenecháte moc různým hnutím ?

? Jana - Dnes 11:02 Dobrý den, pane Hamáčku, prezident škodí této zemi. Neměl by Senát konat alespoň tím, že si prezidenta pozve, aby vysvětlil své chování - bezdůvodné oddalování odvolání ministra Babiše, nedůstojné "přijetí" premiéra na Hradě, získávání zkušenosti ze stabilizace společnosti v Číně atd.? Dle mého názoru by měl být zahájen impeachment před Ústavním soudem. Děkuji. Jana P.s. Premiér má můj obdiv za zachování klidu.

?Václav Urban - Dnes 10:59 Nemyslíte si, že dokud pan Sobotka používal svůj mozek, tak to bylo s ČSSD slušné. Od té doby co používá mozek p. Birkeho a Chovance kteří mozek nemají a používají mozek p. Kalouska to jde s ČSSD hodně z kopce?