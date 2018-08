Za opakovaný přestupek vyhoštění. V Boleslavi je problém s cizinci, Čechů se to netýká, říká Nwelati

Raduan Nwelati (ODS) bude po 12 letech v čele mladoboleslavského magistrátu usilovat i o post senátora. Přesvědčit voliče se snaží i billboardem, na kterém vyhlašuje nulovou toleranci cizincům. V praxi by to podle něj znamenalo, že cizinec, který se opakovaně dopouští přestupků, by měl být vyhoštěn ze země. Téma si ke kampani vybral z toho důvodu, že ve městě podle něj 90 procent přestupků páchají cizinci. "Samozřejmě vyhostit Čecha asi nemůžeme. A já ze zkušenosti vím, že než jsme tam měli zahraniční dělníky, tak problémů bylo minimum," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz primátor, který má sám syrské kořeny.

Aktuálně.cz: Zaujal mě váš slogan o nulové toleranci cizinců. Co si pod tím mám představit?

Raduan Nwelati: Jedná se o to, že zahraniční dělníci, kteří přijíždí do Mladé Boleslavi a chtějí u nás pracovat, budou muset dodržovat pravidla. Pokud je nebudou dodržovat, budou se opíjet, házet odpadky po ulicích, prát se tam a používat přitom nože, tak u nás nemají co dělat. To je ta nulová tolerance.

Ale to přece řeší současné zákony, které umožňují tyto přestupky nebo trestné činy trestat.

A právě proto kandiduji do Senátu, abych tyto zákony změnil. Aby je stejně jako Čecha, který udělá nějaký problém v Americe, vyhostili. Pokud budou dodržovat zákony a pravidla, tak tady budou vítáni. Budu první, který je bude vítat.

Ale co je ta nulová tolerance? Když spáchají nějaký přestupek, tak mají být vyhoštěni?

To samozřejmě musí být odstupňované. Vy mě tlačíte někam, co říkat nechci.

Tam stojí "nulová tolerance", tak já se ptám, co to znamená.

Nulová tolerance k vraždám je dobrá, nebo špatná?

Nulová tolerance ale může být také vůči přestupkům. Ve sloganu to není blíže určené.

Pokud ho bude páchat opakovaně, tak ano, tak také nulová tolerance. Pokud budu každý den řešit, že se opil, pokud nezaplatí pokutu a budu ji vymáhat, jako se to velmi často stává, a druhý den to bude to samé, třetí den to samé, tak samozřejmě přichází na řadu ta nulová tolerance. Nebo myslíte, že ne?

Kdyby cizinec opakovaně páchal přestupky, tak by měl být vyhoštěn?

To asi rozumný člověk pochopí, že by to nemělo být za jeden přestupek. Například když se podíváte do Emirátů, do Dubaje, tak tam ze 70 procent pracují Indové a Pákistánci. A myslíte, že Ind je z podstaty čistotný, když se podíváte, jak to vypadá v Indii? A myslíte, že si dovolí Ind vyhodit odpadky na zem? Nedovolí. A víte proč? Udělá to třikrát a vyhostí ho i s celou rodinou. Takže si dává pozor.

Jste si jistý, že něco podobného je možné dostat do českého právního řádu? Není to třeba v rozporu s Listinou základních práv a svobod?

A myslíte si, že to takhle v Americe nefunguje?

Pane primátore, po pravdě řečeno, nevím, jak to funguje v Americe, já se ptám na český právní řád.

Já si myslím, že to funguje stejně tak v Anglii. Tam vás také vyhostí, pokud budete mít problémy.

Je ta situace v Boleslavi natolik závažná, že se musí řešit tímto způsobem?

Určitě je velmi závažná. A už to není jen v Mladé Boleslavi, ale i v okolí. De facto 90 procent přestupků, které řeší městská policie, páchají cizinci. Prakticky každá větší rvačka, každý větší opilecký mejdan jsou opravdu cizinci. A problém je, že my je pokutujeme a oni si z toho vůbec nic nedělají a pokračují dál. Myslím, že i vedení Škody Auto si to uvědomuje, a proto se rozhodlo, že nám začne poskytovat prostředky na vyšší úroveň městské policie.

A to číslo 90 procent máte odkud?

To je od městské policie.

Vy jste na Facebooku psal, že každý zahraniční dělník, který se bude u nás chovat nevhodným způsobem, bude uvězněn nebo vyhoštěn. Co když se tak budou chovat i čeští dělníci?

Samozřejmě vyhostit Čecha asi nemůžeme. A já ze zkušenosti vím, že než jsme tady měli zahraniční dělníky, problémů bylo minimum. Věřím, že se všichni budou chovat slušně. Nulová tolerance k přestupkům by měla platit v širším kontextu, ale na druhou stranu vyhoštění by mělo platit pro cizince.

Já vám řeknu příklad. Když vás v rodině bude zlobit dítě, tak ho potrestáte, ale nevyhodíte ho. Když k vám přijde nějaká návštěva a bude vám v obýváku házet odpadky nebo bude ohrožovat vaše děti, tak ji vyhodíte z domu. Nebo nevyhodíte?

Stávající zákony podle vás pořádek nedokážou zabezpečit?

Nedokážou, protože jediné, co můžeme udělat, je pokuta. A ta pokuta je těm lidem k smíchu.

Neměl byste tedy spíše uvažovat o změně zákonů tak, aby opakované páchání přestupku bylo silněji trestáno obecně? Takhle se to vztahuje pouze na cizince, přitom se takhle může chovat i spousta Čechů.

Samozřejmě tady přece byly návrhy typu třikrát a dost. A já jsem jejich zastáncem.

Ale ve svém sloganu se zaměřujete výhradně na cizince.

Tak ve sloganech nejde pojmout úplně všechno. Tam se vejde pár slov a těžko v něm mohu vysvětlovat všechny varianty.

A nemohou tyto slogany podporovat xenofobii?

Určitě ne. O mně každý ví, že když se mě ptali, jestli by město eventuálně přijalo imigranty, tak jsem říkal: Ano, pokud to budou slušní lidé, budou se slušně chovat a budou chtít pro nás pracovat. Například máme nedostatek zdravotních sester, lékařů. Tak jsem říkal, že je přijmeme. A to si myslíte, že je xenofobní?

Lidé nutně nemusí vědět, jaký máte postoj k přijímání migrantů, ale uvidí jenom tento slogan, který u nich může vyvolávat nenávist k cizincům.

Tak si ho musí přečíst celý. Tam je napsáno "Chceš tu pracovat? Dodržuj naše pravidla". To znamená, když je budeš dodržovat, my tě tady chceme. Tak to není xenofobní.

Ale na billboardu není napsáno, že chcete přísně postupovat i proti českým dělníkům, že by měli být trestáni, pokud opakovaně páchají přestupek.

Protože problém v Mladé Boleslavi se v tuto chvíli týká cizinců. Netýká se Čechů, netýká se nás.

Vy jste primátorem 12 let. Proč s tím přicházíte teď?

Problém narůstá v posledním roce. My to řešíme na každé poradě vedení i na každém jednání se Škodovkou, protože i oni to vnímají jako velký problém. Nulová tolerance od městské policie už funguje nějakou chvíli a se škodovkou to řešíme opakovaně. Posilujeme městské strážníky, jejich vybavení, ale už je to prakticky přes hranu.