Výbor KSČM doporučil podpořit vznik vlády a tolerovat ji. Diskuse byla bouřlivá, řekl Filip

AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

O roztržce mezi KSČM a ANO ohledně odvolání komunistického poslance Zdeňka Ondráčka z čela sněmovní komise pro dohled nad GIBS výbor nejednal.

Praha - Většina výkonného výboru KSČM doporučila pokračovat v jednání s hnutím ANO, podpořit vznik případné nové vlády šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, ať už bude složena pouze ze zástupců ANO, nebo i s účastí ČSSD, a pak ji tolerovat.

Novinářům to během jednání širšího vedení strany řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Rozhodovat bude ústřední výkonný výbor za týden, řekl Filip. Připustil, že definitivní souhlas by se mohl oddálit. Sám si myslí, že to není třeba.

"Je to významný posun, protože i když diskuse byla bouřlivá, tak nakonec většina je pro to, abychom jednali dál a realizovali případnou podporu vzniku a potom toleranci příští vlády, ať už bude z hnutí ANO, nebo menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD," uvedl Filip.

Ve stanovisku výboru, který KSČM zveřejnila na svém webu, stojí, že širší vedení považuje za prioritu dokončit jednání o nové vládě. Vláda bez důvěry je podle KSČM zdrojem nestability. Demonstrace, které se odehrály v posledních dnech, považuje výkonný výbor strany za snahu ovlivnit povolební situaci v Česku. Postup vyjednávacího týmu výkonný výbor schválil a doporučil ho přijmout i ústřednímu výkonnému výboru.

O nedávné roztržce mezi KSČM a ANO ohledně odvolání komunistického poslance Zdeňka Ondráčka z čela sněmovní komise pro dohled nad Generální inspekcí bezpečnostních sborů (GIBS) výbor nejednal. Filip zopakoval, že postoj ANO způsobil narušení důvěry mezi partnery. "Postup pracovních týmů ukázal, že tu důvěru lze obnovit," uvedl s odkazem na následná programová vyjednávání.

Zasedání také řešilo požadavek sociálních demokratů na odklad rozhodnutí o konečné dohodě o vládě za 10. duben. Pokud příští týden ústřední výbor KSČM schválí dnešní usnesení, komunisté už svoje definitivní rozhodnutí odkládat nebudou. "Myslím si, že na KSČM se nikdy čekat nemuselo, že je konsolidovaná strana," uvedl Filip s tím, že chystaný sjezd 21. dubna bude primárně volební, debata ale může vést k tomu, že se bude zabývat tím, jak má KSČM přistupovat k tolerované vládě. Fatální změnu podle něj ale nebude představovat ani případné opačné rozhodnutí ústředního výboru.

Současný menšinový kabinet premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) nezískal důvěru sněmovny. Prezident Miloš Zeman Babiše pověřil i druhým pokusem o sestavení vlády. Po sérii schůzek s předsedy stran Babiš ve čtvrtek uvedl, že nyní povede ANO jednání výlučně s ČSSD. S komunisty už ANO dokončuje dohody týkající se programových priorit. Společně se sociálními demokraty ANO nemá dostatek poslanců, aby vláda získala důvěru. Komunisté nechtějí do vlády vstoupit, jsou ji však ochotni podpořit.

ANO a ČSSD mají ve sněmovně dohromady 93 poslanců. Komunistů je 15, pro získání důvěry by tak vládě ANO a sociálních demokratů stačil i odchod zástupců KSČM v době hlasování ze sálu.